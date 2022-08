Flávia Martins e Gláucia Vilhena lançam obra sobre método inovador

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de agosto de 2022.

No último dia 13/08, em Ribeirão Preto – SP ocorreu o lançamento da obra “O sucesso é sensorial”, juntamente com a editora Autografia no interior de São Paulo. Escrito por Flávia Martins e Gláucia Vilhena, é o primeiro livro das autoras que começaram sua jornada neste ano. O lançamento ocorreu de 15h às 18h, na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, 1540 – Loja 279 – Subsetor Sul – 5 (S-5), no bairro Jardim Califórnia, na livraria da Travessa do Ribeirão Shopping, e foi aberto ao público.

Sobre as autoras: Flávia Martins é formada em Direito, especializou-se em desenvolvimento humano, é terapeuta, oradora e escritora. Decidiu juntamente com sua irmã, Gláucia Vilhena, associarem todos os seus conhecimentos e vivências criando um método chamado GPS-E (Gerenciamento dos Pensamentos e Sentimentos para alcançar o equilíbrio das Emoções e Energias).

Gláucia Vilhena é formada em Direito. Sempre teve interesse no comportamento humano. Estudando a psicologia positiva e a filosofia, tornou-se escritora, dedicando-se a escrever sobre temas relacionados à inteligência emocional e transformação pessoal.