Procedimentos estéticos que dominarão o mercado da beleza em 2023

* Por: DINO - 18 de agosto de 2022.

Quando se fala em beleza pode-se associar um arsenal de tratamentos e procedimentos possíveis. Dessa forma, a área da estética exige que seus profissionais acompanhem constantemente as evoluções tecnológicas e o desenvolvimento de novos produtos para atender consumidores cada vez mais exigentes.

Esse fato é ainda mais evidente no Brasil, onde o mercado de beleza continua extremamente aquecido. Conforme o Ranking divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos estéticos, perdendo apenas para os EUA.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) afirma ainda que a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou em mais de 390% desde 2016, sendo esses procedimentos, em grande maioria, relacionados ao objetivo de amenizar os efeitos do tempo na pele.

Segundo levantamento feito pelo Grupo Caru Moreno, uma Clínica de Dermatologia no Rio de Janeiro, as tendências do mercado da estética e beleza são os procedimentos estéticos faciais com resultados naturais e os tratamentos corporais pouco invasivos.

A Dra. Ana Carulina, dermatologista na Barra da Tijuca, formada pela Universidade de São Paulo e dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, lista os 5 procedimentos estéticos que dominarão o mercado da beleza nos próximos anos.

No topo da lista, este produto possui uma alta concentração de ácido hialurônico, capaz de atuar de forma multinível na pele e remodelar suas estruturas, promovendo sustentação e elasticidade.

A aplicação no rosto traz como resultado uma renovação celular, aumento na síntese de colágeno e elastina, e principalmente na diferenciação celular das células tronco do tecido adiposo. Não se trata nem de um preenchedor e nem de um bioestimulador como o Sculptra, o Profhilo é um bioremodelador que permite maximizar os traços únicos de cada paciente, mantendo a essência e a sofisticação da naturalidade.

O Liftera é um Ultrassom Microfocado que, através do aquecimento, promove pontos de coagulação em camadas profundas, como músculo, gordura até chegar na pele. Dessa forma ele produz um efeito “lifting” no rosto e diminui a papada e flacidez facial.

Mas o que diferencia esse Ultrassom Microfocado? Seu principal diferencial é o disparo digital que não causa dor, sem necessidade de anestésico e nem downtime.

Os Fios de PDO já são bem conhecidos, é um dos tratamentos ideais para quem busca estar com o colágeno sempre em dia e envelhecer melhor. O que poucos sabem é que existe uma grande variedade de tipos de fios, como os especulados, filler, parafuso, lisos, etc. Os fios do tipo Hight-Tech são uma versão mais potente e de longa duração e que produz um lifting imediato.

Também conhecidos como Lipo Enzimática, os Emptiers são como “esvaziadores” de gordura injetáveis. Produtos e mesclas que são aplicados em áreas de gordura localizada com o propósito de destruir essas células. Podem ser aplicado na face ou em qualquer área corporal.

A estética íntima também está entre as tendências que ganharam muita força nos últimos anos. De forma geral, as mulheres estão interessadas em “melhorar” a aparência, principalmente no que se refere à flacidez e excesso de pele.

A dermatologista ainda afirma que o primeiro passo antes de se submeter a qualquer procedimento é passar por uma avaliação detalhada para se alinhar as expectativas e realizar um planejamento individualizado.