Pronto Capital antecipa recebíveis na área de saúde

Presente em todo o Brasil, o Grupo Fácil, fundado por Joney Rezek, tem quase 30 anos e abrange as empresas Fácil e Impacto na área de gestão em saúde; Fáciltech e Pronto Capital, em gestão financeira; Service Sol e Help Imob em gestão imobiliária.Atualmente, conta com mais de 700 colaboradores, cerca de 300 clientes ativos e mais de 10 mil módulos implantados.

Suas unidades encontram-se em Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba e Foz do Iguaçu (PR).