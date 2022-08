Vinicius Barbosa e Joyce Santos lançam obra sobre depressão e superação

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 18 de agosto de 2022.

A obra “E se pudéssemos escolher a felicidade?”, escrita pelos autores Vinicius Barbosa e Joyce Santos foi criada em 2022 e lançada em 2022 pela editora Autografia, tem como tema central a depressão e a superação. De acordo com os autores, o objetivo do livro é passar, através de uma narrativa ficcional, que as mais difíceis histórias também podem alcançar a alegria.

O livro aborda, por meio de uma linguagem literária, a história de personagens que convivem com a depressão. Entre os sentimentos trazidos à tona pela narrativa estão a angústia. Por consequência das experiências e vivências surge, então, na história, o poder de superação por parte dos personagens.

“Todas as pessoas navegam através de um ciclo que, por mais triste que seja, dá a possibilidade de alcançar a felicidade. Os caminhos mais tortuosos podem levar ao melhor final, pessoas unidas através de traumas passados podem juntas superar todo esse problema, em diferentes classes sociais todos os leitores estão vulneráveis a esse mal”, comentam os autores.

Eles ainda reiteram que a depressão é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e deve, sempre que possível, ser acompanhada por profissionais como psicólogos e psiquiatras.

Sobre os autores: O autor D. V. M. Barbosa é paulista e, desde 2017, possui alguns títulos já publicados. Joyce Santos também é paulista. O título em parceria com Vinicius é sua primeira obra a ser publicada.