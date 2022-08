Citibeats lança nova comunidade de IA ética de código aberto

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de agosto de 2022.

A Citibeats, fornecedora de insights de Inteligência Artificial (IA) de origem ética que impulsionam decisões acionáveis em tempo real e baseadas em dados, está estabelecendo uma comunidade de código aberto dedicada a democratizar seu algoritmo de IA.

A “Comunidade de IA ética” será composta por desenvolvedores comprometidos em refinar o algoritmo existente do Citibeats para garantir que ele seja o mais livre possível de viés de código – uma consideração fundamental para perceber o potencial da IA como solução para alguns problemas mais complexos.

O intuito da empresa com a Open Source Data Science (OSDS) é consistente com a missão da Citibeats de aproveitar o poder da IA para sempre. Ao criar uma plataforma de código aberto para seu algoritmo, a empresa tem como objetivo construir transparência, confiabilidade e segurança no núcleo de seu modelo de operação.

“Ética e confiança são fundamentais para nossa missão”, disse Abby Seneor, CTO da Citibeats. “Como empresa, queremos ganhar a confiança do público fazendo a coisa certa, de forma consistente, para ajudar a sociedade. Portanto, é um passo lógico para nós ter certeza de que podemos confiar no que sai de nossas máquinas. Acreditamos que a única maneira de fazer isso é abrindo nossos modelos para permitir que a comunidade veja e confronte nossas contribuições – resultando em uma IA robusta, inclusiva e transparente”

Reduzindo o viés de código e abraçando a diversidade

A questão do viés de código é bem conhecida na comunidade de tecnologia – há muitos exemplos de algoritmos que “aprenderam” a discriminar raças e gêneros específicos devido à falta de diversidade nas equipes que os criaram.

A Ethical AI Community procura enfrentar esse problema de frente, abrindo seu algoritmo para uma comunidade o mais ampla possível. “Só podemos garantir que nossas ferramentas atendam às necessidades de todas as comunidades quando convidamos diferentes vozes a serem ouvidas, principalmente durante a criação e revisão das próprias ferramentas”, disse Abby.

Lista de espera da comunidade de desenvolvedores

Espera-se que a Ethical AI Community seja lançada em outubro de 2022. Enquanto isso, a equipe do Citibeats está incentivando os desenvolvedores a se inscreverem em uma lista de espera para serem notificados sobre os desenvolvimentos, bem como em um canal Slack.

Sobre a Citibeats

Citibeats utiliza IA ética para compreensão social. Ao analisar dados não-estruturados de redes sociais, postagens em blogs, fóruns e muito mais, a plataforma gera insights em tempo real sobre os problemas mais urgentes da atualidade, da sustentabilidade ao risco social.