Moda é o tema da 6ª temporada da websérie Profissões da Economia Criativa

* Por: DINO - 19 de agosto de 2022.

A sexta temporada da websérie “Profissões da Economia Criativa” teve como tema central o extenso mundo da moda, apresentando ao público diversas profissões, como estilistas, costureiras, gerente de produtos, empreendedores e demais profissionais que compartilharam suas experiências e as múltiplas possibilidades de atuação na área. A temporada é composta por 10 episódios e dentre os entrevistados estão nomes como Michelly X, estilista de celebridades, e Cintia Felix, fundadora da AZ Marias e vencedora do Prêmio Empreendedoras de Destaque 2022.

Alguns dos assuntos abordados nos episódios desta edição retratam questões latentes no universo fashion, como a importância de costureiras para o mercado, os impactos socioambientais que a indústria têxtil pode causar e ações que profissionais da área podem tomar para amenizar esses danos. Além disso, os jovens, público-alvo da websérie, terão conhecimento de profissões pouco convencionais, como modelista, pesquisadora da moda e especialista em etiquetagem.

A moda é uma das 13 áreas que integram a Indústria Criativa e está presente na categoria de Consumo. A divisão da Economia Criativa se dá a partir de quatro grandes grupos:

Consumo: Publicidade, Arquitetura, Moda e Design

Cultura: Expressões culturais, Patrimônio e Artes, Música e Artes Cênicas

Mídias: Editorial e Audiovisual

Tecnologia: P&D, Biotecnologia e TIC

“A websérie Profissões da Economia Criativa apresenta novas possibilidades aos jovens que estão na fase da escolha da profissão. Quando faço a curadoria, me atento à diversidade, pois acredito que ela é fundamental para a criatividade e o desenvolvimento da Economia Criativa”, conta Thais Polimeni, curadora, diretora e entrevistadora dessa temporada.

Thais Polimeni e Leonardo Cássio, coidealizadores da iniciativa, se dedicam à pesquisa da Economia Criativa desde 2009: “Assim como nós, há diversas pessoas que decidiram alterar o rumo da carreira, investir em um negócio ou até mesmo mudar de profissão. A websérie ‘Profissões da Economia Criativa’ foi criada para esse público, além de jovens que estão na fase da escolha do curso a ser seguido na faculdade”, relata Leonardo Cássio.

A websérie Profissões da Economia possui seis temporadas disponibilizadas gratuitamente na internet, no canal do YouTube Utopia2222.

Entrevistados que contaram suas experiências na temporada de Moda:

Cíntia Félix, CEO e Diretora Criativa da AZ Marias

AZ Marias é uma marca de impacto socioambiental positivo na moda, presente na maior semana de moda da América Latina, o SPFW. Arte educadora, estilista, figurinista, busca convergências entre artes, moda, educação, inclusão, diversidade, sustentabilidade, periferia e impacto socioambiental.

Yaisa Bispo, Costureira e Modelista

Youtuber, costureira, modelista e estilista autodidata, Yaisa compartilha seu trabalho autoral no mundo da moda na internet, além de realizar confecções sob medida.

Guilherme Cury, Criador de Conteúdo

Publicitário por formação, criador do Moda Para Homens, com o objetivo de trazer as principais novidades do universo da moda masculina para o homem que se importa com o que veste.

Cynthia Mariah, Estilista e Pesquisadora de Moda

Fundadora do Núcleo de Pesquisas em Modas Africanas e Afro-diaspóricas com ênfase em moda Afro-Brasileira, da Semana de Moda de Santa Isabel e do Coletivo Pretas que Criam, Cynthia Mariah possui seu próprio Ateliê.

Toalá Antonia, Empreendedora

CEO e Fundadora da Casa das Kapulanas, marca têxtil especializada em tecidos africanos.

Michelly X, Estilista

Estilista autodidata, é uma das profissionais da moda mais cotadas por famosos brasileiros. Trabalha com moda desde os 17 anos e já vestiu grandes nomes, como Xuxa, Ivete Sangalo, Ana Maria Braga, Tatá Werneck e Bruna Marquezine.

Paloma Botelho, Consultora de Imagem

Graduada em Comunicação, especializada em Coolhunting, pós-graduada em Criação de Imagem e Styling de Moda pelo Senac São Paulo e idealizadora de projetos afrocentrados de moda.

Mariana Amaral, Empreendedora

Empreendedora da empresa Etiqueta Certa, empresa responsável por regulamentar etiquetas de produtos têxteis.

Roberta Rodrigues, Costureira

Roberta Rodrigues é costureira, professora de costura e atual Presidenta do Coletivo Trans Sol, onde também foi aluna de corte e costura.

Eva Dias, Gerente de Produto

Formada em Publicidade pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Eva Dias tem experiência em multinacionais de Moda e Têxtil.

Sobre a Sexta temporada da websérie “Profissões da Economia Criativa”

Publicada no canal Utopia2222 (https://www.youtube.com/Utopia2222), a sexta temporada tem intérprete de libras em todos os episódios

Contribuindo para a democratização da cultura, serão disponibilizados mais 2 subprodutos, sendo eles um Podcast e uma live sobre Carreira na Economia Criativa, no canal do YouTube.

Ficha Técnica

Curadoria, Direção, Roteiro e Entrevistas: Thais Polimeni

Produção: Leonardo Cássio

Videomaker: Filmes de Rei

Cenografia: Bianca Di Priolo

Locação: Carbono 60

Maquiagem: Paloma Castro e Evandro Moraes

Criação Visual: Igor Preciso

Estagiária: Brenda Umbelino

Trilha sonora original: Marcela Biasi

Logo: Bemd Comunicação

Patrocínio: Selene

Realização e Produção: ProAC, Carbono 60, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo

Sobre o Profissões da Economia Criativa

Profissões da Economia Criativa desenvolve uma série de produtos multiplataforma a fim de divulgar profissões e iniciativas desta área que tem a criatividade como insumo básico.

Websérie, podcast, site, eventos online e híbridos, e-book, livro impresso, workshops e lives visam ampliar as opções de escolha para jovens na fase de entrada no mercado de trabalho, além de auxiliar profissionais em mudança de carreira.

Já foram entrevistados mais de 50 profissionais na websérie, disponível gratuitamente no canal do YouTube Utopia2222. O podcast “Profissões da Economia Criativa” está disponível em todas as plataformas de podcast e no site. O e-book está disponível de forma gratuita no site profissoeseconomiacriativa.com.br. Também é possível conhecer mais sobre o projeto através do Instagram.

“Profissões da Economia Criativa” assina dois eventos: o Curto Circuito, com painéis de debate entre profissionais da Economia Criativa e a Mostra Internacional de Economia Criativa.