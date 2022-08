Qual é a diferença entre psiquiatra e psicólogo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de agosto de 2022.

A principal diferença entre as profissões está na formação acadêmica. O psicólogo necessita cursar a faculdade de Psicologia, que tem durabilidade de 5 anos. Já o psiquiatra, além de ter a formação em Medicina, com duração de 6 anos, realiza a residência em Psiquiatria, que tem tempo médio de 3 anos.

O que é psiquiatria?

O psiquiatra é o médico responsável por tratar doenças mentais e de comportamento com o uso de medicamentos. O profissional da saúde atua com objetivo de oferecer o diagnóstico e a reabilitação em diferentes tipos de tratamentos.

Os médicos psiquiatras também são responsáveis por tratar as mais diversas manifestações de doenças mentais como a esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, demência, transtornos de ansiedades, dentre outros sintomas.

Para o tratamento psiquiátrico podem ser feitas avaliações médicas gerais e testes complementares. O psiquiatra atua em hospitais, ambulatórios, consultórios particulares e no Sistema Único de Saúde.

Como o profissional de psicologia atua?

Os psicólogos são formados pela faculdade de Psicologia e tratam os problemas psicológicos, por meio de sessões terapêuticas. O profissional de psicologia atua em hospitais, associações esportivas, Sistema Único de Saúde (SUS), consultórios particulares, dentre outras empresas. O especialista é responsável por ajudar em tratamentos emocionais relacionados, normalmente, a:

Traumas, luto e acidentes;

Dificuldades no trabalho;

Dificuldades no relacionamento;

Ansiedade e depressão;

Análise de comportamento.

Como escolher o profissional ideal?

Tanto o psicólogo ou psiquiatra são muito importantes e em alguns casos podem trabalhar mutuamente. No entanto, a escolha do profissional da saúde irá depender dos sintomas do paciente.