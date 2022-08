A Arte Popular se destaca na decoração de interiores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de agosto de 2022.

No Brasil, com regiões muito diversas umas das outras, em cada município percebe-se a expressão de identidade de um povo, são histórias contadas em detalhes retratando os traços da memória do lugar, suas crenças, lendas, costumes, tradições.

A arte popular enfatiza o processo, a construção e sobretudo a realidade fiel do modo de viver do artista popular. Tudo isso, acaba agregando na arte que ele confecciona de grande reconhecimento estético e criativo, enfatizando o valor afetivo de gerações.

Na decoração contemporânea, notam-se propostas diversas onde as artes se complementam, deste o artesanato, a gravura, esculturas e tantas outras técnicas que trazem para o ambiente um encanto repleto de significado e beleza.

Composições do gênero são movimentam a economia e podem ser vistas em feiras e soluções arquitetônicas, nesse tipo de trabalho cada objeto é inigualável, e vem justamente daí seu encanto e significado, enquanto fruto do talento e da sensibilidade do artista.

Em todo país, constata-se a diversidade de talentos encontrados no Vale do Paraíba, Vale do Jequitinhonha e em todo norte-nordeste, heranças vivas que trabalham em seus objetos e adornos coloridos, com harmonizações regionais da arte popular que contam a história familiar numa atmosfera recheada de aconchego.

Em Taubaté destaca-se um trabalho atípico além da confecção de peças tradicionais e decorativas, no Ponto de Cultura Modelando Tradições Figureiros de Taubaté.

O Pavão Azul, símbolo do artesanato paulista, vem cada vez mais ganhando espaço na decoração de interiores, uma peça muito apreciada por colecionadores, arquitetos e designers. Segundo os artesãos do Ponto de Cultura, as peças comercializadas devem agregar histórias, tradições e seu modo de fazer. O ato de replicar e ensinar aos jovens, é o verdadeiro diferencial agregado ao valor das peças confeccionadas por outros artesãos da mesma técnica no Vale do Paraíba.

Além do pavão, também podem ser encontradas, mini esculturas de galinhas d’angola, imagens sacras, esculturas retratando o cotidiano rural, presépios e outras peças confeccionadas por encomenda.

O Ponto de Cultura Modelando Tradições, oferece ainda, para todo o território nacional, oficinas de modelagem para adultos e crianças nos espaços públicos, privados e ambientes corporativos, estimulando a criatividade através do ato de confeccionar as peças, com o objetivo de levar um pouco da cultura popular regional para os quatro cantos do Brasil.

Serviço:

Contato com o Ponto de Cultura Modelando Tradições

Instagram: @Figureiros

Email: [email protected]