Exames odontológicos são cruciais para a saúde dental

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de agosto de 2022.

Os cuidados com a saúde bucal são muito importantes para manter um sorriso bonito e saudável. No entanto, ao consultar um dentista muitas vezes será preciso fazer exames odontológicos para avaliar e tratar problemas dentários de forma mais eficaz.

Os exames odontológicos são fundamentais para o diagnóstico e o tratamento dentário. Eles ajudam o dentista a identificar o problema e a escolher o melhor tratamento. Como a odontologia digital é uma área em constante evolução novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para melhorar a qualidade dos exames odontológicos e o atendimento aos pacientes. A principal vantagem é a precisão, que permite um tratamento mais eficiente e seguro. Além disso, oferece vários outros benefícios, como a redução do tempo de tratamento, a diminuição dos custos e a maior comodidade para o paciente.

Atualmente, os exames de radiologia digital já estão sendo utilizados em diversas áreas do tratamento, como a ortodontia, a protética e a cirurgia. No entanto, ainda há muito espaço para o crescimento e a melhoria dessa área. Com o desenvolvimento de novas tecnologias os resultados poderão se tornar ainda mais precisos e acessíveis, ajudando pacientes e profissionais de todo o mundo.

A ABRO, Associação Brasileira de Radiologia Odontológica apoia a radiologia 4.0, ou radiologia digital, devido aos inúmeros benefícios que os avanços trouxeram para os profissionais dessa área pois tudo é feito de forma automatizada e segura. Existem vários tipos de exames odontológicos, incluindo exames clínicos, radiográficos e de laboratório. Cada um deles tem seu próprio objetivo e pode ser usado para tratar diferentes situações.

Os exames clínicos são os mais comuns e podem ser usados para diagnosticar problemas dentários. Eles incluem exames físicos, como a avaliação da boca e dos dentes, e exames médicos, como o teste de sensibilidade.

Os radiográficos são outro tipo de exame odontológico. Eles podem ser usados para diagnosticar problemas que não podem ser identificados pelos exames clínicos. Alguns exemplos de radiologia odontológica são: a radiografia periapical, a radiografia panorâmica e a radiografia digital.

Os exames de laboratório são os menos comuns, mas também podem ser muito úteis. Eles são usados para diagnosticar problemas que não podem ser identificados pelos outros tipos de exames. Alguns exemplos de exames de laboratório são a análise do sangue, a análise do tecido e a biópsia.

Mas somente a qualidade das imagens não é suficiente para que os exames sejam 100% eficazes, a tecnologia da informação passa a ter um papel fundamental em todo o processo. “Atendimento humanizado e ultra definição são o futuro da Radiologia Odontológica” afirma a Dra. Paula de Moura, sócia e fundadora da Radiocenter Curitiba, clínica especializada em soluções de radiodiagnóstico digital.

E o resultado de todo este trabalho é a confiança e a previsibilidade que atendem as expectativas dos cirurgiões dentistas e de seus pacientes. Por isso escolher onde realizar os exames passa a ter muita importância.