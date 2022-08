GENEX Brasil participa da Expogenética 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de agosto de 2022.

Além de contar com um ponto de apoio no Parque Fernando Costa – local em que está sendo realizada a 15ª EXPOGENÉTICA, feira de pecuária com foco no Zebu, que acontece até o dia 28 de agosto em Uberaba (MG) – a GENEX Brasil, uma das líderes do segmento, realizará a inauguração oficial de sua Central de Coleta e Processamento de Sêmen para o mercado durante o evento, no dia 23 de agosto à tarde. A solenidade deverá contar com a participação de representantes de entidades da cidade e associações de criadores brasileiros.

Utilizando o slogan “Jogando em Casa”, a nova campanha da GENEX Brasil, preparada especialmente para o lançamento na EXPOGENÉTICA, busca reforçar a migração dos touros, que estavam alocados em centrais parceiras, para a Central GENEX Uberaba. Esse movimento está acontecendo de forma gradual e organizada, para que a adaptação seja a mais adequada possível. “Há anos, temos estudado a viabilização da nossa central própria. O produtor brasileiro gosta de ir à central, ver o touro e fechar negócio após ter esse contato presencial com o animal. Conseguimos nos tornar a terceira maior empresa do Brasil sem uma central própria. Esse empreendimento aumenta nosso potencial a partir de agora, e esperamos crescer de forma expressiva nos próximos anos”, destaca o diretor executivo da GENEX Brasil, Sergio Saud.

GENEXperience

Com o objetivo de entregar a melhor experiência aos clientes, a GENEX Brasil criou uma atmosfera de encantamento para a visitação da sua Central em Uberaba. É o que a empresa chama de “GENEXperience”. De acordo com Guilherme Gallerani, diretor de Marketing e Inovação da empresa no país, a experiência se baseia no conceito de Jornada de Cliente. “Podemos traduzi-la como o jeito GENEX de se relacionar com o cliente, aplicado em todos os canais de contato que temos com eles, seja por nossos colaboradores, representantes, redes sociais, central de atendimento (CenaGENEX) e, agora, em nossa Central”, explica.

Assim que chegam, os visitantes são direcionados para um conjunto de ambientes que ativam os quatro sentidos. Para apresentar a GENEXperience ao público, a empresa disponibilizará transfers gratuitos para levar os visitantes do Parque Fernando Costa à nova Central durante os nove dias de evento, com saídas sempre às 10h e às 15h. Lá eles serão recepcionados pelo time da GENEX Brasil, que está preparado para mostrar o jeito GENEX a cada participante.

Algumas visitas já estão previamente agendadas, entre elas a de técnicos da ABCZ, organizadora da EXPOGENÉTICA, que deve acontecer na segunda-feira, 22.

Palestras exclusivas

Na segunda-feira, 22, a partir das 14h, a GENEX Brasil recebe ainda os estudantes da UFU para duas palestras. Bruna Bosquini, zootecnista e assistente de corte da empresa, falará sobre a “Atuação do zootecnista no mercado do melhoramento genético de corte” e Julia Simões, médica veterinária e assistente técnica operacional da GENEX abordará “O papel do médico veterinário na produção de sêmen”.

Central GENEX Uberaba

Com investimento inicial de R$ 8 milhões e capacidade para alojar e coletar, inicialmente, cerca de 150 touros, a Central GENEX Uberaba conta com piquetes individuais, projetados de acordo com as normas de biossegurança e conforto animal, garantindo a adequada produção de genética e comercialização em todo o território nacional, além de exportação aos países que possuem protocolos sanitários com o Brasil. O empreendimento faz parte do plano de expansão da companhia, que pretende dobrar de tamanho no Brasil até 2025.

A Central GENEX Uberaba está localizada no km 158 da Rodovia BR-050, região conhecida como ‘berço do zebu’. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Sobre a GENEX

A GENEX Brasil, empresa do grupo URUS, é especializada em melhoramento genético bovino, soluções tecnológicas e de cuidados para os rebanhos. Seu foco é gerar valor aos clientes, por meio da produtividade e lucratividade de seus negócios. A GENEX está no Brasil desde 2005, com sede em São Carlos (SP), e presença em todos os estados brasileiros, com uma extensa equipe técnico-comercial. Mais informações no site http://www.genexbrasil.com.br/home, no e-commerce https://genex.erural.net/ ou nas redes sociais: @genexbrasil.