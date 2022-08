Gartner destaca as principais tecnologias emergentes para o futuro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de agosto de 2022.

O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia os resultados do Hype Cycle for Emerging Technologies 2022, pesquisa que destaca as tecnologias emergentes a serem observadas nos próximos anos. O levantamento ressalta as tendências que permitem a evolução e a expansão de experiências imersivas, a aceleração da automação de Inteligência Artificial (IA) e a otimização a entrega de produtos, serviços e soluções.

“As tecnologias emergentes oferecem potencial de transformação para as empresas, mas, no momento, os CIOs e líderes de inovação ainda estão sendo desafiados a dimensionar os recursos digitais e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade diante da expansão das restrições de recursos”, comenta Melissa Davis, Analista Vice-Presidente do Gartner. “É essencial para as organizações eliminarem o ruído em torno das tecnologias emergentes visando acelerar a mudança, aproveitando as novidades que impulsionam a diferenciação e a eficiência competitivas.”

O Hype Cycle para Tecnologias Emergentes é uma pesquisa única entre os Hype Cycles do Gartner, pois identifica insights importantes entre mais de duas mil soluções e estruturas aplicadas apresentadas pelo Gartner anualmente em um conjunto sucinto de tecnologias e tendências emergentes “obrigatórias”. O relatório avalia as inovações que têm potencial para fornecer um alto grau de vantagem competitiva nos próximos dois a 10 anos.

“Todas as tecnologias do Hype Cycle estão em um estágio inicial, mas algumas são incipientes e existem incertezas sobre como elas evoluirão. Essas novidades apresentam riscos para a implantação, mas potencialmente benefícios aos primeiros usuários, que podem avaliá-las e explorá-las conforme a capacidade de sua organização de lidar com inovações não comprovadas”, fala Gary Olliffe, analista de vice-presidente do Gartner.

Três temas de tendências tecnológicas emergentes:

1. Evoluindo e expandindo experiências imersivas – Uma coleção de tecnologias emergentes oferece suporte a essas inovações por meio de representações virtuais dinâmicas, ambientes e ecossistemas de clientes e pessoas, bem como novos modos de envolvimento do usuário. Com essas inovações, os indivíduos podem controlar suas próprias identidades e dados e experimentar ecossistemas virtuais que podem ser integrados a moedas digitais. Tais ferramentas ajudam a alcançar os clientes de maneiras diferentes para fortalecer ou abrir outros fluxos de receita. As tecnologias a serem observadas que proporcionam experiências imersivas em evolução e expansão são Metaverso, Tokens Não Fungíveis (NFTs), Superaplicativos e Web3, identidade descentralizada, humanos digitais, Gêmeos Digitais dos clientes e mercados internos de talentos.

2. Automação de Inteligência Artificial acelerada – A adoção da Inteligência Artificial está se expandindo como parte integrante de produtos, serviços e soluções. Isso está acelerando a criação de modelos de Inteligência Artificial especializados que podem ser aplicados para automatizar o desenvolvimento, treinamento e implantação de modelos. A automação de Inteligência Artificial reorienta o papel dos humanos no desenvolvimento de Inteligência Artificial, resultando em previsões e decisões mais precisas e tempo mais rápido para os benefícios esperados. As tecnologias que suportam a automação de Inteligência Artificial acelerada são sistemas autônomos, Inteligência Artificial causal, modelos de base, Inteligência Artificial de design generativo e geração de código de aprendizado de máquina.

3. Entrega otimizada de tecnólogos – Negócios digitais bem-sucedidos são construídos, não comprados. Um conjunto de tecnologias emergentes se concentra nas comunidades de construtores de produtos, serviços e soluções, como equipes de fusão e as plataformas que elas usam. Esses recursos fornecem feedback e insights que otimizam e aceleram a entrega de produtos, serviços e soluções e aumentam a sustentabilidade das operações de negócios. As inovações críticas que estão otimizando a entrega de tecnólogos são FinOps aumentados, ecossistemas de dados em Nuvem, sustentabilidade em Cloud, armazenamento computacional, arquitetura de malha de segurança cibernética, observabilidade de dados, governança de risco dinâmico, plataformas de Cloud do setor, arquitetura mínima viável, desenvolvimento orientado à observabilidade, OpenTelemetry e engenharia de plataforma.