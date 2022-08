Quais são os cuidados necessários com a postura no home office?

* Por: DINO - 22 de agosto de 2022.

Sentir as famosas dores musculares e incômodos no pescoço e coluna durante o trabalho em home office é normal. Afinal, sintomas causados por lesões por esforço repetitivo (LER), lombalgia e cervicalgia, são quadros diretamente relacionados à postura inadequada e ao excesso de tempo em frente às telas de computador.

É comum a postura correta no home office ser deixada de lado, isso pode ocorrer pela ausência de equipamentos e móveis adequados. Por isso, é necessário aprender a como manter a postura correta e a ergonomia durante o trabalho.

Existem equipamentos fundamentais para ajudar na postura no home-office e alguns hábitos saudáveis para amenizar as dores musculares, como por exemplo:

Equipamentos home office: caso haja a presença de dores na coluna de forma contínua é recomendado investir em uma cadeira com altura adequada e regulagem para os braços. O suporte para notebook também é um acessório indispensável no home office, já que proporciona a altura ideal. O uso de mouse também pode proporcionar maior velocidade ao deslizar o conteúdo em tela, bem como oferece todo o suporte para o corpo. O mercado disponibiliza o mouse pad ergonômico, desenvolvido para amenizar dores de movimentos repetitivos

Pausas para ginástica laboral: a ginástica laboral durante o home office é uma verdadeira aliada na hora de amenizar dores musculares. Com os exercícios, é possível realizar a movimentação circular e estreitamento do pescoço, alongamento do quadril, antebraço, costas e extensão peitoral. O ideal é estabelecer uma rotina diária dedicada ao alongamento.

Postura correta no home office: ao ficar muito tempo trabalhando com o computador, a postura incorreta é cada vez mais comum, o que pode ocasionar fortes incômodos nos ombros, na região lombar e nos braços. Nesse caso, é necessário evitar sentar com as pernas dobradas, priorizar trabalhar da mesa e da cadeira ergonômica e deixar o sofá de lado, afinal, a tendencia é manter a coluna curvada, o que pode ocasionar graves dores.

Definir uma rotina no home office: outros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de dores são a ausência de um horário de trabalho definido e o sedentarismo. Para evitar o surgimento de quadros de dores crônicas, é necessária atenção aos cuidados de postura corporal, assim como na adequação das ferramentas e dos mobiliários utilizados no ambiente de trabalho.

Movimentação: a mudança do estilo de vida sedentário para a prática de hábitos saudáveis é sentida tanto no âmbito emocional como físico, e os benefícios são significativos. O corpo se beneficia diariamente com a prática regular dos exercícios, fortalecendo a musculatura, melhorando a flexibilidade e promovendo um maior equilíbrio; reduzindo assim o surgimento de quadros de dores crônicas.

Dessa forma, é de fundamental importância a prática de uma atividade física regular fora do expediente. Outro fator importante que tende a auxiliar na rotina de home office são os hábitos alimentares. Ainda, vale lembrar que a obesidade e o diabetes são fatores de risco conhecidos para o surgimento de doenças que agridem as articulações e ossos.

Para saber mais, basta acessar: https://vibesaude.com