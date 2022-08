FIAP e Alura unem-se e criam gigante em educação tech no país

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de agosto de 2022.

A Alura, comunidade brasileira de aprendizado em tecnologia, anunciou a união com a FIAP, centro universitário privado da área de tecnologia. Com a transação, as empresas criam um grande ecossistema de educação em tecnologia do país, consolidando um verdadeiro player em lifelong learning com soluções de educação e produtos diferentes para as diversas etapas de desenvolvimento das carreiras dos alunos.

Suportada por dois fundos de investimento em educação, a Crescera e a Seek, a Alura adquire participação majoritária na FIAP. Os fundadores do centro universitário continuam como sócios da instituição com participação relevante na companhia e Gustavo Gennari permanece ocupando a posição de CEO à frente da gestão, em conjunto com o atual time acadêmico e de executivos. “Teremos um portfólio completo para toda a jornada de formação de pessoas e profissionais com foco nas carreiras do futuro e uniremos a FIAP, com as Graduações e MBAs presenciais e digitais, imersões e soluções de ensino para corporações, à Alura, com mais de 1.300 cursos nas áreas de programação, data science, front-end e negócios digitais, com 250 mil alunos e 5 mil clientes corporativos”, afirma Paulo Silveira, Fundador e CEO da Alura.

A união entre as empresas ainda prevê a criação de novas soluções e produtos para o mercado de educação, além da aceleração da expansão do ensino para todo o território nacional, contando com um portfólio completo de ensino em tecnologia e soluções de upskilling e reskilling nas corporações. Com isso, a projeção de faturamento conjunto para 2022 é de R$ 420 milhões.

“FIAP e Alura são instituições que têm o mesmo DNA, são apaixonadas por educação, por tecnologia e principalmente por gente. Ambas acreditam no poder da educação e da tecnologia para criar uma sociedade melhor. São instituições que se complementam e, que juntas, ampliam suas capacidades de crescimento e de geração de valor para alunos, colaboradores, professores e para toda a comunidade. Junto com a Alura, ampliamos nossa capacidade de crescimento e abrimos novas possibilidades, que nos permitirão oferecer soluções ainda mais completas e inovadoras, além de novos benefícios aos nossos alunos”, disse Gustavo Gennari, CEO da FIAP.

Os CEOs das duas instituições afirmam que esta união vai possibilitar muita sinergia entre elas. Exemplo disso é que o projeto interno de faculdade da Alura, a Alura Tech, agora junta forças com a FIAP, aproveitando o que cada uma tem de melhor, com objetivo de proporcionar uma experiência única para profissionais de tecnologia, criando novos cursos e conteúdos cobranded, desenhados conjuntamente, que farão parte da FIAP ON.