Lavagem correta e regular pode prolongar vida útil do sofá

* Por: DINO - 23 de agosto de 2022.

Os móveis ficaram mais caros nos últimos anos, conforme afirmação do presidente do Sindimov (Sindicato da Indústria do Mobiliário de São Paulo), Pierre Stauffeg­ger, publicada pelo site Rede Provectum.

Com efeito, dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que os preços nacionais de mobiliário aumentaram por conta da alta de 2,07% nos custos inflacionários sobre o valor das peças em dezembro de 2021, em comparação ao mês precedente, como apontam os indicativos compartilhados pelo Setor Moveleiro.

Resultado disso, a inflação sobre móveis fechou o ano com acúmulo de 15,7% e levou o preço médio do mobiliário no varejo nacional a R$ 227,42 por peça em novembro de 2021. Para atender ao consumidor que deseja comprar móveis novos, os principais bancos brasileiros oferecem a opção de parcelamento em até 60 vezes, com juros que variam de 1,98% a 3,80%.

Para Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços – lavanderia de estofados profissional -, a alta nos preços dos móveis é um entrave para quem deseja renovar a casa.

“Diante de momentos como o atual, de recuperação econômica, vale a pena considerar alternativas para não se endividar, e a lavagem profissional e regular de um sofá, por exemplo, pode prorrogar sua vida útil”, afirma.

Segundo Finavaro, uma lavagem profissional consegue, na maior parte das vezes, retirar manchas e odores, além de reavivar cores, fazendo com que o sofá fique como novo e adiando a troca do estofado.

Ele explica que a lavagem do sofá, quando realizada por uma empresa especializada, é feita de acordo com uma série de critérios para que, ao final do trabalho, o sofá possa ficar sempre como novo.

“A lavagem frequente evita que manchas fixem de forma definitiva no tecido, além de deixar a peça livre de microrganismos patológicos. O uso de produtos corretos é essencial para, além de remover manchas, devolver a coloração e a maciez do tecido”, conclui Finavaro.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/