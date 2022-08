Ranking da SBVC posiciona Estrela10 como um dos maiores e-commerces do Brasil

Compartilhe Facebook

23 de agosto de 2022.

A Estrela10, loja virtual de departamentos, está entre os maiores varejos online do Brasil. A informação foi publicada no ranking na nova edição do Ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, lançado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) – entidade aberta, sem fins lucrativos, multissetorial e com atuação complementar às demais entidades de classe do varejo.

De acordo com o documento, a empresa de Marechal Rondon (PR) está posicionada em 17º lugar na categoria e-commerce, graças ao faturamento de R$ 750 milhões em 2021. “Estamos muito felizes com a menção no ranking da SBVC, e trabalhamos para que os resultados da Estrela10 sejam cada vez mais promissores”, afirma Marcelo Dantas, CEO da loja.

Atualmente, a empresa comercializa produtos de 20 departamentos em 15 marketplaces: B2W (Americanas.com, Shoptime e Submarino), Mercado Livre, Magalu, Amazon, Via Varejo (Ponto Frio, Casas Bahia e Extra), Leroy Merlin, Mobly, Kabum, Shopee, Marabrás e MadeiraMadeira.

Segundo ele, a estratégia de crescimento da loja passa pela busca incessante por acompanhar o ritmo frenético dos grandes players. “O desafio das transformações é crescente, em ambas as pontas. Enquanto os marketplaces precisam atender as necessidades do novo consumidor 4.0 e correm para isso, nós, varejistas, precisamos estar preparados para acompanhar as evoluções tecnológicas estrategicamente pensadas por estes gigantes do varejo digital”, afirma ele.

Atualmente, cerca de 80% de todos os 120 mil pedidos mensais recebidos pela Estrela10 são originados nos marketplaces parceiros, e os 20% restantes são feitos no site próprio.