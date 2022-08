Especialista em gestão oferece treinamento para indústrias de todo o país

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de agosto de 2022.

Na quarta-feira, 24, será realizada a capacitação “8 Controles Essenciais da Indústria Lucrativa”, aberta gratuitamente para colaboradores e líderes do setor industrial com interesse na temática. O webinar, que será ministrado ao vivo pelo engenheiro Thiago Leão, irá apresentar, de forma prática em um software ERP, quais são os processos e áreas consideradas fundamentais para manter uma rotina de gerenciamento saudável e propício para o crescimento do negócio. Serão vistos tópicos como engenharia e cadastros de produtos; fluxo de caixa; estoque e controle da produção, entre outros.

Além de funcionários e lideranças dos setores administrativos e do chão de fábrica, a capacitação também é destinada a universitários, principalmente dos cursos de engenharia e administração, que queiram aprender sobre o funcionamento da indústria. A aula começará às 10 horas da manhã e a inscrição do interessado deve ser realizada através do site para que receba o acesso à transmissão.

A qualificação da mão-de-obra do segmento foi apontada pela empresa idealizadora do treinamento, Nomus, como um dos principais meios para elevar os resultados dentro de uma indústria. “Sabemos o quanto é relevante ter pessoas mais bem preparadas e com capacidade analítica no cenário atual, inclusive para lidar com a tecnologia nesse movimento de digitalização que está ocorrendo no Brasil”, comentou Thiago. Ele também ressaltou a importância de se atualizar para manter a competitividade: “Tanto o colaborador quanto a organização devem ficar ativos para conseguir acompanhar a rápida transformação e as oportunidades do mercado”.

De acordo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), no seu último levantamento, 69% das empresas industriais brasileiras fizeram uso de alguma tecnologia digital em 2021, contrapondo a parcela de 20% das indústrias que não usaram nenhuma tecnologia digital. Segundo a CNI, a transformação digital está ocorrendo, porém ainda de maneira incipiente, visto que apenas 7% das pesquisadas usavam 10 ou mais tecnologias digitais.