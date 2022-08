Santander Track&Field Run Series realiza a etapa Iguatemi Alphaville

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de agosto de 2022.

Um dos maiores circuitos de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza no dia 18 de setembro a etapa Iguatemi Alphaville, em Barueri. A largada está prevista para às 8h, com percursos de 5Km e 10km, e seguindo todos os cuidados e protocolos sanitários.

“Nosso objetivo, ao realizar mais de 80 etapas em todo o Brasil, é conectar as pessoas ao bem-estar que o esporte proporciona. É uma experiência tanto para quem está começando na corrida quanto para quem quer se desafiar e melhorar performance” afirma Fred Wagner, CEO da Track&Field, organizadora do circuito desde 2003.

O calendário de 2022 do Santander Track&Field Run Series prevê a realização das provas que estavam agendadas para ocorrer em 2020 e foram pausadas devido a pandemia de Covid-19. Desta forma, as inscrições feitas previamente continuam válidas e ativas e, em caso de desistência ou impossibilidade de participar, os corredores podem solicitar o reembolso. Novas inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra todos e eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Corrida mais sustentável

Em 2022, algumas iniciativas tornam o circuito mais sustentável. O número de motos que fazem o acompanhamento do percurso foi reduzido para diminuir a emissão de gases, os copos plásticos de água foram substituídos por latas e não há saco plástico no guarda-volumes, são utilizadas apenas gym bags. No lugar do papel com informações, QRCodes. Além disso, lonas de sinalização impressas e alimentos foram reduzidos para evitar resíduos e desperdício.

Protocolos Sanitários

Todas as etapas do circuito Santander Track&Field Run Series seguem rigorosamente as recomendações das autoridades competentes para a realização das corridas em segurança. Cada etapa tem seus protocolos sanitários estabelecidos de acordo com as regras locais vigentes.

Sobre Track&Field Run Series

Track&Field Run Series é um dos maiores circuitos de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 16 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 100 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de VISA, Amni, 3 Corações, Minalba, Ball, Off (Johnson).

Inscrições: App TFSports (http://www.tfsports.com.br/)

SAC TF Sports

Site: https://trackandfield.zendesk.com/hc/pt-br

WhatsApp:(11) 91146-2181

Tel.: (11) 4130-8355

Horário atendimento: seg a qui das 9h às 19h e às sex das 9h às 17h.

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA :

ANK Reputation (Track&Field)

Luis Dolci – (11) 98126-2242

Analú Fischer – (11) 95031-8880

São Paulo (SP) | R. Hungria, 620/14º andar – Jardim Europa | (11) 4118-4800

Porto Alegre (RS) | Av. Carlos Gomes, 700/1409 – Auxiliadora | (51) 3028-2880

http://ankreputation.com.br/

Comunicale Agência De Comunicação (Iguatemi Alphaville)

Patrícia Fernandes: 1197207-3560 [email protected]

Solange Galante: 11 99698-6393 [email protected]