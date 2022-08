Beleza e estética: “Nail design” aquece mercado no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de agosto de 2022.

De acordo com um levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo a partir de dados da plataforma Mapa de Empresas, do Ministério da Economia, o mercado de beleza, formado por cabeleireiros, manicures e pedicures, abriu mais de 11 mil negócios em junho deste ano, um aumento de 28,5% em relação a junho de 2020, e 4,4% superior ao mesmo período do ano de 2021. De 2020 para cá, foram mais de 343 mil estabelecimentos abertos no país.

O cenário acima já destaca as principais figuras que sustentam este setor. Entre elas, a tradicional manicure, profissional que há décadas garante sua renda ao cuidar e embelezar as mãos de clientes. Para além de uma profissão tradicional, é necessário que se mantenha atualizada e em constante aperfeiçoamento técnico para acompanhar as novas demandas de mercado. Com a sofisticação dos serviços oferecidos em salões de beleza, um novo conceito surgiu para designar esta área específica de atuação: “nail design”, ou design de unha, em tradução livre.

Para o “nail designer”, o campo de ação vai além da chamada esmaltaria ou dos cuidados com a cutícula do cliente, por exemplo. Ao “desenhar” – ou “fazer o design” – da unha, um enorme campo de possibilidades se descortina. Neste sentido, as opções de alongamento se expandem e novas técnicas e produtos passam a ser utilizados.

Fernanda Rossi, nail designer e educadora da Gelish Harmony, fabricante de produtos para unhas profissionais presente em mais de 80 países, ressalta que esta é a “hora da virada” na profissão da manicure.

“Se antes ela era considerada uma profissional de ‘segunda linha’ dentro do salão de beleza, agora ela é nail designer e ganhou todo um novo status e valorização”, diz. “Ela quer fazer cursos, ter um salão bonito, ser educadora e ensinar aos demais o que ela faz, ser influenciadora no Instagram e demais redes sociais”.

A arte de alongar unhas ao alcance de todos

Para a profissional, as unhas de gel são uma opção cada vez mais usada por clientes que desejam realizar o alongamento. “Devido à alta durabilidade e resistência, ela fica muito mais tempo intacta nas mãos das clientes em meio à correria da vida de trabalhar fora, ser mãe, dona de casa etc., reduzindo as idas ao salão para manutenção”, afirma.

Rossi avalia que o segmento de alongamento de unhas está em franca expansão nos últimos anos, e tem potencial para crescer muito mais. Ela afirma que, embora nenhuma grande marca brasileira de cosméticos tenha “abraçado essa oportunidade”, muitas marcas regionais estão empenhadas em ganhar espaço com produtos desta natureza no mercado.

“As unhas de gel são as preferidas pelas consumidoras brasileiras, mas no restante do mundo, o alongamento no acrílico é o mais popular”, afirma a profissional, complementando que, por conta deste cenário global, a tendência é de que também haja cada vez mais demanda no Brasil pelas unhas de acrílico.

A prosperidade do mercado de “nail design”, para Rossi, faz com que haja espaço para o surgimento e a atuação de novos profissionais da área no país, fazendo deste segmento da área de beleza e estética um dos mais promissores.

“O alongamento de unhas mantém as mãos perfeitas por mais de 20 dias e estar com as unhas sempre bonitas e bem-feitas é cartão de visitas e eleva qualquer autoestima. Logo, a procura pelo profissional chamado de nail designer cresce em todo o país”, aposta. Para a nail designer, além da demanda crescente, a oportunidade se torna mais atrativa pela perspectiva de ganhos muito mais altos do que uma manicure que não faz alongamentos.

Sobre as perspectivas do mercado para o futuro a curto e médio prazo, Rossi afirma que a falta de números atuais precisos dificulta essa análise, mas a aposta é de que “o mercado possa se multiplicar 2 ou 3 vezes no curto prazo e, com a especialização dos profissionais e lançamento de novos produtos, se tornar 10 vezes maior em faturamento no médio prazo”.

