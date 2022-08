Evento aborda a excelência em gestão de pessoas no desenvolvimento dos negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de agosto de 2022.

No próximo dia 30/08, terça-feira, a Associação Brasileira de Recursos Humanos- Paraná (ABRH-PR) promoverá mais uma edição do Bom Dia RH para debater o presente e o futuro da gestão de pessoas. O evento será no Sicredi, às 8h, e abordará o tema “RH: Relações Humanas, Tendências e Gestão”, com a participação de Ronald Martin Dauscha, diretor presidente da Fundação Nacional da Qualidade e integrante da MEI / CNI (Mobilização Empresarial para a Inovação); e de Sônia Gurgel, fundadora da RH Soul e presidente do Conselho Deliberativo da ABRH-PR (2022/2024). “A ideia é comentar os principais requisitos de gestão para se tornar uma empresa de excelência, e avaliar se as práticas atuais estão alinhadas com as tendências observadas no mercado”, explica Sônia.

O Bom Dia RH segue a proposta de trazer conversas relevantes para os profissionais de recursos humanos e gestão de pessoas. Nos últimos dois anos, com as mudanças decorrentes da pandemia e da adoção de novos modelos de trabalho, a experiência dos colaboradores tornou-se ainda mais importante para os gestores. “O principal desafio hoje é compatibilizar as necessidades de mercado, negócios e processos de uma organização. Com a nova relação da pessoa humana com o elemento profissional, relação, atualmente, totalmente diferente do passado”, pontua Dauscha.

Uma pesquisa realizada pela consultoria global Randstat revelou alguns dos fatores determinantes para a compatibilização entre aspirações pessoais e propósito profissional: em primeiro lugar, está a progressão de carreira, citada por 77% dos entrevistados. O ambiente de trabalho agradável é o segundo fator, citado por 74% das pessoas que responderam à pesquisa. Para Sônia Gurgel, todos os encontros de gestão de pessoas vão, inevitavelmente, caminhar para as discussões sobre este cenário contemporâneo: “É importante visualizar e discutir o que imaginamos para os próximos anos, como estas mudanças estão impactando na nossa rotina”, completa.

No encontro do dia 30, os participantes também poderão conhecer o trabalho que a Fundação Nacional da Qualidade tem desenvolvido para avaliar boas práticas de gestão. “Nosso objetivo é apresentar dois aspectos muito importantes para a administração de Recursos Humanos: o entendimento, a avaliação e a melhoria constante na Excelência da Gestão dos processos com pessoas e a necessidade de uma contínua adequação da cultura, da política e dos processos da organização, visando criar o espaço e a manutenção de profissionais competentes e engajados”, finaliza Dauscha.

O evento “RH: Relações Humanas, Tendências e Gestão” será no dia 30 de agosto, das 8h às 10h, na Sicredi. Mais informações: https://bit.ly/3QEaT8u.

Serviço – Bom Dia RH – “RH: Relações Humanas, Tendências e Gestão”

Palestrantes: Ronald Martin Dauscha – diretor presidente da Fundação Nacional da Qualidade e integrante da MEI / CNI (Mobilização Empresarial para a Inovação)

Sônia Gurgel – fundadora da RH Soul e presidente do Conselho Deliberativo da ABRH-PR (2022/2024)

Data: 30/08 (terça-feira)

Horário: 8h às 10h

Local: Sicredi (Alcides Munhoz, 165 – Mercês)

Informações e inscrições: https://bit.ly/3QEaT8u.