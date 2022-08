Use Orgânico promove campanha de mais acessibilidade a produtos orgânicos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de agosto de 2022.

A Use Orgânico, marca DNVB (Digitally Native Vertical Brand) de cosméticos orgânicos, naturais e veganos, promove uma ampliação em parcerias com profissionais da área da saúde por mais acessibilidade a produtos naturais.

A intenção do projeto é potencializar a capilaridade dos produtos orgânicos, clean label e com garantia de alta performance. Assim, os consumidores podem se beneficiar desses bens através da prescrição dos profissionais inscritos no programa, principalmente médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, esteticistas, dentistas e aromaterapeutas. Com um mês de campanha, houve crescimento de 380% no número de profissionais da saúde ingressando no programa de prescritores com foco nas linhas green beauty.

“Esse tipo de programa já é realizado por muitas marcas de suplementos, mas na área de cosméticos naturais é um trabalho precursor. Desde os primeiros passos do projeto já pudemos observar a grande adesão dos profissionais e apostamos em um crescimento ainda maior, ampliando assim o acesso aos produtos naturais e a democratização dos cosméticos, trazendo mais bem-estar aos usuários e ainda contribuindo com o meio ambiente”, afirma Jennefer Oliveira, head de produtos da Use Orgânico.

Mais informações no site.