Canon leva lançamentos para a Set Expo 2022

* Por: DINO - 25 de agosto de 2022.

Dias 23 e 24 de agosto, das 11h às 20h, e dia 25 de agosto, das 10h às 19h, acontece a Set Expo 2022, evento de tecnologia, inovação e negócios de mídia e entretenimento, no Expo Center Norte, em São Paulo. E como já é tradição, a Canon do Brasil participará da feira e levará diversos lançamentos para a feira como câmeras de cinema, lentes, monitores de referência e câmeras PTZ.

“Estamos empolgados com a volta do evento presencial. A Set sempre foi uma referência para nós, já que lá é possível termos um parâmetro sobre os desejos do mercado e também podemos oferecer e apresentar nossas soluções mais inovadoras”, afirma Fabio Zuccaratto Migotto, Coordenador de Vendas de Broadcast & Cinema da Canon do Brasil.

A Canon levará lançamentos como a EOS R5 C, uma câmera de Cinema 8K Full Frame sem limite de gravação, porém com operação híbrida, pois agrega todos os recursos fotográficos da EOS R5. Estarão em destaque também as câmeras PTZ de resolução 4K, modelos CR-N300 e CR-N500 para aplicação Broadcast, com diversos recursos incorporados, como protocolos NDI NX e Free-D.

Além do line-up completo das Câmeras Cinema EOS, a Canon levará também as lentes de Cinema EOS, Câmeras Mirrorless, incluindo o lançamento EOS R10, lentes RF e EF, linha de Vídeo Profissional e Camcorders, lentes Broadcast e os monitores de referência 4K HDR.

A SET Expo 2022 calcula que o evento supere 15 mil visitantes, que poderão participar da feira e do congresso com palestras e debates sobre a transformação digital em toda a cadeia audiovisual, com especialistas discutindo as inovações técnicas, as tendências em negócios, as regulações e os novos produtos do mercado de mídia.

A Canon estará na Set Expo com um stand de 80m².

Serviço:

O que: Canon na Set Expo 2022

Quando: 23, 24 e 25 de agosto

Onde: Expo Center Norte

Mais informações no link: https://set.org.br/events/setexpo/