Congresso de Felicidade reúne especialistas em bem-estar e autoconhecimento

* Por: DINO - 25 de agosto de 2022.

Após um período em que o mundo enfrentou restrições e grandes desafios por conta da pandemia, o Congresso Internacional de Felicidade terá sua quinta edição em formato presencial, reunindo em Curitiba palestrantes que abordarão o tema da felicidade sob quatro aspectos: científico, espiritual, artístico e filosófico.

O evento de qualidade de vida e autoconhecimento acontece nos dias 5 e 6 de novembro no Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui, eas inscrições estão abertas no site do evento (ver abaixo).

Um dos palestrantes estrangeiros confirmados é Thakur S. Powdyel, ex-ministro da Educação do Butão, país considerado como “o mais feliz do mundo”. Ele falará sobre o índice FIB (Felicidade Interna Bruta) e a visão do desenvolvimento sustentável do país.

O índice FIB é um conjunto de indicadores criado no Butão em 1972 como uma alternativa ao conhecido Produto Interno Bruto (PIB), para medir qual era a felicidade o bem-estar da população local. A proposta era que a economia não fosse constituída apenas por produtividade e consumo: o objetivo era também levar à população valores espirituais do budismo, psicológicos e culturais.

Já entre os nomes nacionais de destaque estão a mestra espiritual Monja Coen, o escritor Clóvis de Barros, a médica Ana Claudia Arantes, a filósofa Lucia Helena Galvão, a psicóloga Carla Furtado e o doutor em Filosofia Jorge Trevisol – além do próprio idealizador do Congresso, Gustavo Arns

“A pandemia representou um grande desafio imposto a toda a humanidade, e debater a felicidade e o bem-estar nunca foi tão importante. O Congresso da Felicidade certamente ajudará os participantes a enxergar novos caminhos para suas vidas”, diz Arns.

Ancestralidade e povos originários em pauta

A quinta edição do Congresso também terá painéis com especialistas debatendo um tema único. Um deles será “Felicidade e ancestralidade – A visão dos povos originários”, que reunirá importantes lideranças indígenas e estudiosos do tema.

Estarão presentes a artista visual Sitah, que utiliza a fotografia como ponto de partida para amplificar a voz dos rios, das montanhas, da floresta e dos povos originários; a indígena e ativista ambiental Samela Sateré Mawé; Watatakalu Yawalapiti, cofundadora do Movimento Mulheres do Xingu; e Dona Francisquinha Arara, curandeira.

O outro painel explorará o tema “Saúde Integrativa”, com a participação de médicos do Hospital Albert Einstein especializados em bem-estar, manejo do estresse e saúde populacional.

Palestrantes já confirmados

Monja Coen, Thakur S. Powdyel, Ana Claudia Arantes, Clóvis De Barros, Lucia Helena Galvão, Sri Prem Baba, Gustavo Arns, Fernando Belatto, Allan Dias Castro, Jorge Trevisol, Carla Furtado, Ruth Manus, Marcelo Cardoso, Del Mar Gonzalez Franco, Henrique Rego, Regina Chamon, Denise Tiemi Noguchi Maki, Sitah, Samela Sateré Mawé, Watatakalu Yawalapiti, Dona Francisquinha Arara, Caroline Moraes.

Serviço:

V Congresso Internacional de Felicidade

Data: 5 e 6 de novembro de 2022

Local: Centro de Eventos Positivo – Parque Barigui, Curitiba

Informações e inscrições pelo site congressodefelicidade.com.br