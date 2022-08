Kumon: novo presidente faz imersão na rede para garantir boas práticas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de agosto de 2022.

Minoru Tanabe, que recentemente assumiu o cargo de presidente do Kumon América do Sul – KAS, já iniciou o processo de imersão para conhecer o trabalho desenvolvido pelas equipes que atuam sob seu comando. Na programação, que seguirá com atividades até o final do ano, estão inclusas visitas à Argentina e Colômbia, além das franquias no Brasil. Ele também já confirmou presença no evento anual da rede, o “Encontro KAS”, que reunirá franqueados e colaboradores, em setembro.

O executivo, que também preside o Kumon América do Norte – KNA – seguirá na gestão das duas matrizes, e o objetivo é proporcionar maior integração e o intercâmbio das melhores práticas entre o KAS e o KNA.

Em São Paulo ele já visitou algumas unidades franqueadas e o CAK – Centro de Abastecimento Kumon, onde é feito o planejamento da produção do material didático da rede e demais processos administrativos relacionados à distribuição.

“Me sinto honrado por ter a oportunidade de ser membro do KAS, onde pessoas entusiasmadas e com o mesmo propósito se reúnem. Durante as visitas, pude ver como colaboradores e franqueados estão unindo esforços para cumprir a missão do Kumon que é levar o método de estudo para o maior número possível de crianças”, diz o presidente.

O executivo esteve acompanhado pelo Tatsuya Ono, diretor executivo de desenvolvimento de unidades, Julio Segala e Kenji Hamaoka, vice-presidentes, Silvia Shiota, diretora adjunta da divisão de gestão corporativa, além de membros da assessoria à presidência. Também estão agendadas reuniões com todos os gerentes de departamentos do Kumon América do Sul.

“Todos nós no Kumon sentimos profunda responsabilidade e senso de missão conforme nos esforçamos, por meio da implementação do nosso método, para desenvolver a independência de cada criança e para contribuir, em escala mundial, para a resolução de problemas enfrentados pela comunidade”, finaliza Tanabe.

O método Kumon é o mesmo aplicado em todas as franquias do mundo. A metodologia foi desenvolvida há mais de 65 anos e vem sendo aprimorada através das dezenas de milhões de alunos que já passaram pelas mais de 20 mil unidades.

O Kumon está entre as 10 maiores microfranquias do Brasil no ranking divulgado pela Associação Brasileira de Franchising – ABF e há 13 anos recebe o Selo de Melhores Franquias do Brasil (categoria 5 estrelas)¹. Está presente em mais de 60 países e conta com mais de 3,5 milhões de alunos pelo mundo e 175 mil no Brasil.