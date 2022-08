Negócios sociais de favelas cariocas recebem apoio a realização de microprojetos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de agosto de 2022.

Todos os anos, em torno de 100 produtores culturais de favelas cariocas participam de capacitações para aprenderem a enfrentar problemas sociais, através soluções criativas apresentadas por seus microprojetos.

Entre dezembro de 2021 e julho de 2022, 17 iniciativas foram selecionadas e receberam apoio financeiro, assessoria técnica e mentoria que contribuíram para beneficiar, diretamente, 750 moradores do entorno da Linha Amarela, através de oficinas de dança, desenho, música, capoeira, maquiagem artística, contação de histórias, recreação criativa, educação ambiental, moda e tranças étnicas entre outros.

Entre os microprojetos selecionados estão o “Influência da Música na Vida”, liderado pelo maestro Ricardo Mirapalheta, que promove oficinas de instrumentos para crianças e adolescentes, na Baixa do Sapateiro, na Maré; além do microprojeto “Ler, Brincar e se Divertir”, que realiza atividades lúdicas com crianças da Cidade de Deus e é liderado por Ana Lúcia (“Lucinha”); o “Projeto Social Luz e Paz”, liderado por Márcio Leal que realiza oficinas de flauta e capoeira para crianças e adolescentes de Água Santa e Piedade; “Viver com mais Verde”, liderado pela Cássia Barreto, que realiza oficinas de desenho e pintura e plantio de mudas na Vila do João, na Maré; União do Salsa, liderado por Raimundo Júnior, e promove oficinas de dança na Salsa e Merengue, na Maré, além do projeto Amigos Unidos, coordenado pela Sabrina Furriel, que promove oficinas de fotografia social e recreação, na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré e mais outros 13 microprojetos que foram implantados em bairros e favelas situadas no entorno da Linha Amarela, via administrada pela LAMSA, empresa patrocinadora do projeto.

A nova turma de capacitação do projeto, que visa a qualificação e a seleção de microprojetos para a mentoria, está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto de 2022 no site www.esac.org.br.

O Negócio Sustentável é patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e LAMSA por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura — Lei do ISS.