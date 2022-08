Projeto leva empreendedorismo e engenharia para as escolas públicas

Compartilhe Facebook

25 de agosto de 2022.

Viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, realizado pelo IDEC e patrocinado pela Enel Distribuição Rio, o Desafio 4×4 nas Escolas é uma competição de empreendedorismo e engenharia para alunos e professores de escolas públicas de Magé e Guapimirim. Entre maio e outubro, os alunos receberão treinamentos para desenvolverem suas competências nas áreas de tecnologia, empreendedorismo e cidadania para formar profissionais criativos e cidadãos conscientes de seu potencial na sociedade.

Waldemar Battaglia, coordenador geral do Desafio 4×4 nas Escolas, conta um pouco sobre o impacto do projeto nas vidas dos participantes. “Os alunos são realmente protagonistas dos projetos. Ao deixar as decisões nas mãos deles, o 4×4 nas Escolas estimula a busca de soluções criativas para os desafios que eles enfrentarão”.

A trilha de desenvolvimento dos alunos é planejada para estar alinhada com a nova Base Nacional Comum Curricular, e as atividades visam contribuir para amenizar as dificuldades e os desafios atuais da educação brasileira.

O Desafio 4×4 aproxima os alunos de escolas públicas de novas tecnologias utilizadas no mercado, e busca auxiliar na redução a evasão escolar por meio de projetos desafiadores que estimulam o jovem a trabalhar em equipe e colocar em prática os conceitos aprendidos em sala de aula.

“Tudo que a gente apresenta de novidade empolga os alunos. Estamos levando uma mudança de paradigma, um conceito empreendedor que para os alunos nem sempre é tão fácil ou normal de se compreender”, reforça Douglas Reis, professor do Desafio 4×4.

Para a final presencial, que celebrará o encerramento do projeto, as equipes desenvolvem um carro elétrico de controle remoto, que deverá cumprir uma pista de obstáculos, e apresentar um projeto empreendedor em que detalham uma proposta empreendedora, com planejamento de marca e captação de recursos.

Um dia no automobilismo

Com o objetivo de apresentar os participantes ao universo do automobilismo e proporcionar um momento de descontração e integração entre todos, aconteceu entre os dias 16 e 18 de agosto baterias de corridas em karts elétricos no Kartódromo Internacional de Guapimirim.

Divididos em mais de 10 baterias ao longo dos três dias, os participantes também contaram com uma palestra dada pela piloto Bia Figueiredo, que deu uma aula introdutória aos alunos sobre como andar de kart, segurança no trânsito e na pista e as inúmeras possibilidades de carreira nas corridas, que vão muito além do piloto.

Nas palavras de Bia Figueiredo, “Esses três dias foram muito intensos e especiais, tanto para mim quanto para os alunos. Dar a esses jovens a experiência esportiva no kart e apresentar o leque de possibilidades de trabalho dentro do automobilismo se soma muito com a proposta empreendedora que o Desafio 4×4 proporciona. Vi muita alegria e potencial em todos e acredito que o projeto possa mudar o futuro deles para melhor com as portas e possibilidades que foram abertas”.

Para mais fotos do evento, basta acessar: https://bit.ly/3pvuxbb

