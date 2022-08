Sanofi e Drogarias Pacheco se unem para deixar Paraty ainda mais sustentável

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de agosto de 2022.

A divisão de Consumer Healthcare na Sanofi se une à Drogarias Pacheco para a inauguração de uma loja ecológica, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O estabelecimento foi pensado para promover um desenvolvimento sustentável na região e atende os critérios internacionais de sustentabilidade.

Com o apoio da unidade de negócios de consumo da Sanofi, a comunidade local e visitantes passam a contar com recursos especiais como carregador para veículos elétricos, totem para bicicletas, com o intuito de estimular o uso de meios de transporte não poluentes. Com este mesmo objetivo, o delivery será realizado por meio de moto elétrica. O empreendimento possibilitará a captação das águas de chuva e da condensação do ar-condicionado para reuso nos jardins e vasos sanitários. Assim, será possível proporcionar economia e utilização sustentável de um bem que costuma ser desperdiçado: a água.

Com essa parceria, a Sanofi terá visibilidade em todos os “pontos extras” da nova loja, como ponta de gôndolas e balcão. Além de divulgar suas principais marcas nas áreas interativas, academia (área externa), totem, carregador de veículos entre outros espaços de utilidade para os visitantes.

“Para Consumer Healthcare na Sanofi o apoio a uma iniciativa como essa – inauguração da loja ecológica – faz todo o sentido, pois a parceria persegue os mesmos ideais de contribuição ao meio ambiente, bem como beneficiar os moradores e turistas para que façam sua parte cuidando do meio ambiente e assim, possam se sentir mais empoderados para cuidar de sua saúde e adotar hábitos mais saudáveis lembrando de que “a saúde está em suas mãos”, afirma Silvio Silva, Diretor Comercial de Consumer Healthcare na Sanofi.

A loja conta ainda com o uso de arejadores de torneiras e válvulas de descarga com controle de vazão, que também auxiliam a reduzir o consumo de água, uso de energia solar por meio de placas especiais que captam a luz e utilizam o calor dos raios para a geração de eletricidade. Além disso, haverá sistema de ar-condicionado automatizado e inteligente com menor consumo de energia denominado VFR (fluxo de gás refrigerante variável), que permite a programação de horários para funcionamento e sensores de presença proporcionando mais conforto aos colaboradores e clientes. O aspecto visual da loja também é uma novidade, já que contará com um painel de grafite, representando a Mata Atlântica e a fauna da região, feito pelo artista Eduardo Marinho, conhecido no grafite como Crédo.

A nova unidade também possibilitará o descarte adequado de medicamentos em desuso ou vencidos e de pilhas e baterias, prática vigente em outras unidades da companhia. Será composta por mobiliário de madeira de reflorestamento e certificada e um jardim vertical natural, com o plantio de mudas. A loja da Drogarias Pacheco em Paraty, Rio de Janeiro, está situada na Av. Roberto Silveira, 1227, Chácara da Saudade.