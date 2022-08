Tendências de cores e texturas para banheiros são apresentadas na CASACOR

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de agosto de 2022.

Em tempos de ressignificação do morar, o banheiro se torna um espaço cada vez mais importante dentro dos projetos de arquitetura. Nele, os rituais de autocuidado e relaxamento ganham seu próprio lugar.

Grande ou pequeno, moderno ou clássico, colorido ou neutro, estes ambientes estão entre mais funcionais e convidativos. Inspiradas nessa busca por rituais, marcas trazem para CASACOR São Paulo, diversas tendências no uso de cores e texturas em revestimentos e louças que ajudam a tornar os banheiros redutos de bem-estar.

Roberto Migotto – Senses Hall Deca

No Senses Hall Deca, a contemporaneidade ganha o minimalismo oriental em uma paleta sóbria, presente em louças, metais e acessórios que se misturam a madeira clara e a leve rusticidade de revestimentos. No SPA, a área de massagem traz a bancada que acomoda a Cuba Gota, no acabamento Terracota, exclusivo para o ambiente. Com design externo clean, traz em seu interior o efeito visual da água ao ser tocada em sua superfície estática por uma gota. O monocomando LK na textura Trama Senses, em Cinza Antracite, também criada para mostra, apresenta funcionalidade e estética da peça. Nele, o revestimento Vulcan Portinari, desenvolvido para o projeto, está aplicado no piso de todos os espaços e em bancos.

Nildo José – Sertão Portinari

O projeto poetizado por Nildo José traz ambientes integrados e fluidos, tendo como conceito principal a brasilidade. No banheiro, o arquiteto baiano optou pela coleção Senses Decor para as paredes. O porcelanato traz um design que desenvolve os sentidos. Os bricks no formato 10x40cm trazem um apelo frisado, que convida ao toque calmante, com um relevo linear e topo curvo.

A bancada traz louças e metais que que dialogam com a proposta em cores e formatos terrosos, amadeirados e singulares. A cuba de sobrepor redonda, na cor marfim, abraça as rotinas de higiene com acabamento suave, e a Torneira de mesa bica alta para lavatório Orion, com assinatura de Ricardo Bello Dias, na tonalidade Corten, se soma ao espaço, como elemento de design funcional e singular.

Patrícia Hagobian – Casa Vértice Dunelli

Neste projeto, o contraste entre materiais é o grande diferencial e, para manter essa característica, foram escolhidos produtos pensados para maior aconchego. A Cuba de apoio retangular em Inox, na cor Corten, traz uma textura que une tecnologia e funcionalidade para melhor escoamento, sem manchas ou resíduos de água. A mistura de cores e texturas também se faz presente no Misturador monocomando bica alta para lavatório Unic com textura Cristal, em relevo com efeito cravejado . Na área de banho, o Chuveiro Aquamax instalado na estrutura alongada e curva do Misturador Externo Para Chuveiro, criam uma proposta estética atemporal, em cor e forma.

No piso, a opção pelo acabamento hard da coleção Boulevard se estende do living ao banheiro e, junto a textura rústica na parede, confere um visual que colabora na construção do paralelo com o edifício, revisitando o conceito de integração de espaços públicos.

Edgar Rochell + Janaina Casagrande – Estúdio 09

A dupla de arquitetos buscou inspiração na vida noturna paulistana para criar um estúdio com tons de cinza. A estética segue um design marcado com metais em Black Matte e louças em Ébano Fosco. A Cuba de piso quadrada e a Torneira curva de piso Tube se destacam na composição com a Bacia Convencional Piano. A paleta do revestimento Portinari Audaz BK reforça a proposta, com tons escuros da textura naturalmente desgastada da pedra.

A CASACOR São Paulo pode ser visitada até 11 de setembro, no Conjunto Nacional.