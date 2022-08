Unilife Vitamins anuncia renovação da parceria com time de vôlei de Maringá

25 de agosto de 2022.

A parceria entre Unilife Vitamins, indústria de alimentos e produtos nutracêuticos do Brasil, e o vôlei maringaense seguirá nas temporadas 2022 e 2023. A marca renovou a parceria com o clube de Maringá (PR), que disputará a Superliga Brasileira de Voleibol Feminino, principal torneio do país, a partir de outubro.

O time, antes denominado Amavolei, passou a ser chamado de Unilife Vôlei e teve um novo escudo para os uniformes, além de novas cores que representaram a equipe em campeonatos regionais e nacionais.

A partir desse patrocínio, outras ações serão desenvolvidas. Uma delas é a continuidade de criação de conteúdo para plataformas digitais e redes sociais, eventos com torcedores no ginásio Chico Neto e a divulgação da equipe principal para as categorias de base.

O presidente da Unilife Vitamins, Roberto Vertuan afirma estar empolgado com a renovação e acredita que o investimento no esporte gera benefícios a todos. “Acreditamos que o esporte gera oportunidades, qualidade de vida, bem-estar, bons exemplos, entretenimento ao público e, principalmente, empregos diretos e indiretos, contribuindo para a economia local, estadual e nacional”, completou.

“Temos que agradecer muito a essa renovação a Unilife Vitamins, empresa maringaense, com mercado em todo o Brasil e também em outros países, em acreditar e investir na nossa equipe”, comemorou Léo Maringá, presidente da equipe.

O time paranaense comandado pelo técnico Aldori, trará novidades para a temporada 2022/2023. Uma delas é a renovação do elenco e a permanência das jogadoras que foram destaques da última edição da Superliga. A ponta Natália Danielski, uma das revelações da Superliga fica na equipe, assim como a central Jussara, a oposto Laiza e a líbero Tiffany.

Outras novidades chegam do Fluminense: a central Fran Jacintho vai jogar em sua cidade natal e é um dos reforços do time de Aldori, ao passo que a levantadora Francine também chega após uma bela temporada no time tricolor carioca. Outro reforço que deve chegar é a ponta Karol Tormena, vinda de Barueri.

O Unilife/Maringá já está ativo na temporada. A equipe disputa o Campeonato Paranaense, do qual é o atual campeão. O torneio, além de importante para consolidação do projeto, é uma preparação importante para a Superliga, que deve começar no final de outubro. O ginásio Chico Neto, em Maringá, segue como a casa do time.