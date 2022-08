4 erros que podem prejudicar as vendas on-line

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de agosto de 2022.

Confira atitudes nas mídias digitais muitas vezes imperceptíveis, mas prejudiciais ao crescimento dos negócios na internet.

Antes de mais nada, já virou clichê dizer que as empresas precisam estar presentes nas mídias digitais, não é mesmo? De fato, as vendas on-line foram consolidadas e trouxeram mudanças expressivas nos hábitos de consumo.

Contudo, nem todos fazem um uso eficiente das ferramentas na internet. Logo, esse fator se torna prejudicial para o aumento das vendas, bem como para o sucesso dos negócios.

Sendo assim, trouxemos quatro erros nas mídias digitais que podem prejudicar as vendas on-line. Caso a sua empresa esteja cometendo algum deles, é hora de mudar o caminho!

1. Confundir social media com consultor de vendas

Social media é a pessoa responsável pelas estratégias de marketing e produção de conteúdo nas redes sociais. Em outras palavras, esse profissional busca aumentar a visibilidade e atrair leads.

Já um consultor de vendas cuida das negociações referentes à compra de produtos e/ou serviços. Portanto, atribuir essa tarefa a um social media no direct do Instagram, por exemplo, pode afastar compradores.

Um social media não precisa ter conhecimento obrigatório em técnicas de vendas, e também não há necessidade do marketing digital estar no currículo de um vendedor. Dessa forma, procure por uma pessoa ou um time especializado para cada área. Incentive que trabalhem em conjunto para impulsionar as vendas on-line.

2. Fazer promessas que não podem ser cumpridas

Prometer aquilo que seu produto e/ou serviço não pode oferecer só para impressionar o cliente e impulsionar as vendas on-line não é um bom caminho a se seguir. Isso porque, uma hora ou outra, a “mentirinha do bem” vai cair por água abaixo.

Tomar atitudes desse tipo fazem a empresa perder a credibilidade e até mesmo gerar avaliações ruins em canais da internet. Atrair clientes é tão importante quanto retê-los, papel do pós-venda.

Por isso, divulgue apenas os verdadeiros benefícios e tenha em mente a otimização dos mesmos.

3. Desconhecer o cliente

A princípio, é necessário conhecer bem o cliente para saber quais estratégias e gatilhos aplicar para obter sucesso nas vendas on-line. Nesse viés, é preciso saber as dores do seu público e deixar claro que sua empresa tem a solução para tais problemas.

Desconhecer o cliente dificulta o pensamento estratégico e, por sua vez, a efetivação da compra. Nesse sentido, invista em pesquisas a respeito do perfil da freguesia e trace personas.

4. Dificultar o contato do cliente com a empresa nas redes sociais

A regra aqui é clara: todas as mensagens enviadas para o perfil da empresa devem ser respondidas. Sejam dúvidas, reclamações, compradores ou até mesmo contatos equivocados, a equipe responsável deve dar a devida atenção para cada manifestação.

Essa tarefa é muito importante pois, caso a mensagem seja ignorada, a pessoa pode migrar para a concorrência. Logo, priorize um atendimento de qualidade nas mídias sociais.

Por fim, caso você esteja enfrentando problemas com as vendas on-line, identifique a origem deles e trabalhe em prol de melhorias. Esperamos que os quatro “alertas vermelhos” das vendas on-line presentes neste post possam lhe ajudar.

Este texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do Blog Fundacred, onde você pode encontrar conteúdos informativos sobre diversos segmentos como educação, inovação, carreira, entretenimento, entre outros.