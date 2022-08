Comunicação mais eficiente é observada com a implementação do PABX em Nuvem

26 de agosto de 2022.

Com a rápida mudança de hábito dos consumidores do mundo moderno, empresas voltadas para o ramo de tecnologia das comunicações têm buscado alternativas no sentido de tornar cada vez mais fluida e saudável a relação entre corporações e seus clientes por meio da telefonia.

O sistema de PABX em Nuvem, também conhecido como PABX Cloud, é um dos reflexos dessa necessidade da nova vida moderna. A ferramenta, considerada o “irmão mais novo” dos primeiros sistemas de PABX analógico, apresenta características relacionadas à níveis de eficácia e economia que versões anteriores não demonstram devido a custos altos de manutenção e robusta aparelhagem associada às antigas instalações.

De acordo com Victor Uemura, gerente nacional da Conectel Telecom Multioperadora, “o PABX em nuvem torna todo o processo de instalação mais simples, reduzindo custos sobre implementação e operacionais”. Ainda de acordo, com Uemura, “As ligações realizadas pelo PABX Cloud são mais baratas, e podem chegar até 70% com relacão àquelas feitas pelo sistema analógico.” A fluidez e a qualidade das ligações também apresentam maior otimização, por ser a internet o principal veículo de intermediação entre chamadas. “A qualidade de voz é superior à realizada pela telefonia tradicional analógica, já que sofre muito menos interferências”, acrescenta.

Para maiores informações, é possível acessar o portal www.conecteltelecom.com.br