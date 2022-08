Arquitetura paulista ganha plataforma que promove imersão humanizada

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de agosto de 2022.

Os apreciadores de obras arquitetônicas já podem conferir uma exposição virtual das obras mais emblemáticas de 11 cidades do estado de São Paulo, por meio do Projeto Acervo SP. A iniciativa é da BitSocial, em parceria de fomento com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAU-SP.

O site tem o objetivo de preservar e resgatar a memória dos acervos arquitetônicos e urbanistas de São Paulo, Bauru, Campina, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Entre os locais destacados na cidade de São Paulo, por exemplo, há o Hotel Unique, o Edifício Copan e o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP. Já em Ribeirão Preto, a Choperia Pinguim, o Theatro Pedro II e o Museu do Café estão entre os destaques.

A plataforma conta com entrevistas gravadas com personalidades da área da arquitetura e urbanismo com tradução em libras, assim como, personagens singulares das regiões, buscando humanizar e retratar o papel e representatividade cotidiana e emocional das obras.

Inclusiva, a plataforma digital adota o uso da hashtag “Pra Todos Verem”. A ação, utilizada para descrever imagens, tem o objetivo de tornar o acesso à informação mais democrático, a partir dos meios digitais, para pessoas com deficiência visual, além de expandir a acessibilidade e o alcance dos conteúdos. Para promover uma verdadeira integração com os internautas o site conta com uma área para que os interessados enviem depoimentos sobre histórias das cidades.

Outro aspecto inovador do projeto envolve o fomento junto as secretarias de patrimônio, cultura e turismo das 11 cidades contempladas, por meio da experiência, qualidade e alcance que a plataforma pretende alcançar. Além disso, a plataforma digital permitirá a integração com os projetos dos governos municipais e estadual, ampliando a visibilidade da CAU-SP junto aos órgãos públicos, valorizando a atuação dos arquitetos e urbanistas nos municípios.