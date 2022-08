Google anuncia solução que busca mais transparência na mídia programática

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de agosto de 2022.

O Google anunciou no último mês que está investindo em soluções para trazer mais transparência e confiança à mídia programática. Segundo o presidente de Américas e Parceiros Globais da empresa, Allan Thygesen, em média 15% dos gastos dos anunciantes não são atribuíveis, de acordo com algumas estimativas do setor.

A nova ferramenta surge com o intuito de resolver esse problema, trazer mais clareza para as operações e provar que o Google não cobra taxas ocultas para editores ou anunciantes. Essa é, ainda, uma forma de demonstrar preocupação com o impacto que esses dados discrepantes possam causar na confiança do profissional de marketing digital.

Nomeado de “Confirming Gross Revenue”, o novo recurso visa oferecer a donos de sites e anunciantes uma maneira segura de privacidade para verificar todas as cobranças de transações de publicidade no Google Ad Manager.

Resumidamente, o publisher poderá usar o novo relatório de verificação de receita para ver a receita bruta recebida de um comprador específico. Além disso, o anunciante e o editor conseguirão checar se o custo de mídia do relatório do comprador corresponde à receita bruta que o publisher recebeu. Se os números corresponderem, o comprador poderá confirmar que todo o gasto de mídia chegou ao editor e que nenhuma taxa oculta foi cobrada.

Vale ressaltar que o Confirming Gross Revenue ainda está em fase de testes, sem uma data exata para finalização. Segundo comunicado do Google, a empresa continuará a trabalhar com a indústria nos próximos meses para modular a nova solução. Por enquanto, as primeiras versões serão testadas no Display & Video 360 e em plataformas de demanda, de venda, editores e agências parceiras, que avaliarão o recurso e fornecerão feedbacks para melhorá-lo.

As expectativas do Google com os novos relatórios de transparência são de ajudar a informar as decisões de compra, aumentar a confiança, melhorar a transparência dos lances e fortalecer a detecção de fraudes.

Ferramentas de transparência já disponíveis no mercado

Atualmente já existem no mercado algumas soluções para lidar com gastos não atribuíveis e dados divergentes entre os relatórios do Google Ad Manager e os dos Ad Networks. Os publishers que usam, por exemplo, o PugGuru — plataforma global de monetização de anúncios, criada pela empresa canadense MonetizeMore — têm acesso aos relatórios de discrepâncias.

Esses relatórios permitem que editores consigam identificar e corrigir as divergências entre os dados entregues pelas redes de anúncios e o Google Ad Manager para evitar perder receita ou prejudicar a credibilidade do seu site nos leilões de venda do seu inventário.

Segundo o CEO da MonetizeMore, Kean Graham, a transparência é um pilar fundamental para a mídia programática: “buscar mais transparência em seus processos é a prova de que o Google considerou os feedbacks que recebeu de profissionais. É importante reforçar que relatórios de transparência de receita bruta e de discrepâncias entre o Google Ad Manager e fontes de demanda como o Google são o que asseguram maior translucidez e, consequentemente, empoderam os publishers”, explica Graham. Cabe mencionar ainda que a Confirming Gross Revenue do Google não será focada nos publishers, mas deve servir tanto ao lado da compra quanto ao lado da venda, enquanto o enfoque do PubGuru são os donos de site.

No Dashboard do PubGuru, todos os dados e informações são visíveis, inclusive as fontes de receita, e todas elas podem ser usadas para comparação entre Ad Networks e Ad Manager do publisher. Dessa forma, os relatórios de discrepância, além de aumentar a transparência entre as transações de compra e venda de espaço para anúncios online, também ajudam donos de site a pensar estrategicamente e ter mais clareza da receita gerada.

Editores que já notaram discrepâncias significativas em seus relatórios devem ficar atentos, pois isso pode significar prejuízo financeiro. Em diversos casos, identificar o motivo das divergências não é simples, principalmente enquanto a ferramenta do Google Confirming Gross Revenue não é efetivamente implementada. Nesse caso, pode ser necessário contar com a ajuda de especialistas em operações de anúncios para solucionar o problema.