Influencers promovem espaço para mulheres empreendedoras

* Por: DINO - 29 de agosto de 2022.

Em um ambiente majoritariamente masculino, o perfil do empreendedorismo vem se transformando e acelerando o crescimento feminino nos negócios. As mulheres estão buscando se reinventar frente à nova realidade imposta pela pandemia e pela jornada dupla. A realização em seu próprio negócio pode possibilitar a elas uma maior flexibilidade de horário, renda maior e concretização pessoal.

Segundo uma pesquisa da rede social de negócios Linkedln, a quantidade de mulheres que começaram a empreender cresceu mundialmente durante a pandemia. No Brasil, essa porcentagem de novas empreendedoras aumentou 41% em 2020 em comparação ao acréscimo de 22% de homens que começaram a empreender no mesmo período.

Diante desse cenário, as empresárias e influenciadoras Camilla Junqueira e Tata Veronese decidiram avançar mais ainda na carreira dos negócios após a maternidade. As duas criaram o videocast Ninguém Pod Com Elas com intuito de compartilhar assuntos sobre o mundo feminino, entrevistando convidadas especiais com histórias inspiradoras no comando do empreendedorismo.

“As mulheres estão conquistando mais espaço atualmente. Na pandemia elas precisaram se reinventar por necessidade e acabaram descobrindo que são mais fortes e resilientes do que imaginavam. Muitas delas começam a empreender também após a maternidade devido à flexibilidade de horário e de ter uma renda maior com os seus próprios negócios. Ou seja, cada vez mais elas vão conquistar o mundo”, pontua Junqueira.

Ainda existem diversas barreiras contra as quais as mulheres precisam lutar diariamente para conseguirem ser empreendedoras de sucesso, como encarar o preconceito e a desigualdade de gênero. No entanto, Tata Veronese esclarece que nunca deixou que o preconceito se tornasse um dilema nos negócios e que sua vida recebeu um diferencial depois que ela começou a empreender.

“Sempre me impus com segurança quando precisei, e na verdade essa visão já está ultrapassada. Hoje, o empreendedorismo feminino está crescendo, mas quando comecei as pessoas nos enxergavam de forma diferente. Nossa opinião passa a ser mais relevante, me sinto mais respeitada e, por muitas vezes, vejo que desperto admiração e inspiração, principalmente em outras mulheres”, afirma Tata Veronese.

Com milhares de seguidores, Camilla e Tata são vistas diariamente nas redes sociais e no programa apresentado por elas. O público acompanha dicas de bem-estar, moda e lifestyle e ainda confere entrevistas com temas importantes de mulheres empreendedoras no videocast. Além disso, as influenciadoras incentivam as mulheres a aderirem aos negócios, motivando e reconhecendo que empreender gera oportunidades de liderança.

“Nós tentamos passar tudo da forma mais real possível em nosso perfil e no videocast; sabemos que empreender não é fácil. Vejo que tem sido muito comentado ultimamente. Dar certo é extremamente satisfatório, mas para isso acontecer pode demorar anos de muita dedicação, abdicação, disciplina e muito planejamento, principalmente financeiro. A gente mostra o lado bacana, mas mostra os perrengues também, e tenho certeza de que muitas delas se identificam e se sentem motivadas”, finaliza Camilla Junqueira.

Os episódios do Ninguém Pod Com Elas abordam assuntos do mundo feminino sem tabus. Já participaram do programa Leka Begliomini (atriz e ex-BBB), Monique dos Anjos (escritora e jornalista), Mari Belém (atriz e influenciadora digital) e Shirley Hilgert (empreendedora e produtora de conteúdo digital).