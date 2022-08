Integração de sistemas gera benefícios para as empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de agosto de 2022.

Cada vez mais as empresas buscam aumentar o desempenho de suas equipes, aperfeiçoando o ambiente de trabalho, mas enfrentam o desafio de se adaptarem para gerir times remotos, conforme pesquisa realizada pelo ISE Business School, na qual aponta que 65% das organizações brasileiras não trabalhavam remotamente no período anterior à pandemia de Covid-19.

Pensando nisso, diversas empresas viram na integração de sistemas uma forma de centralizar suas informações, gerir melhor os indicadores e simplificar a vida dos colaboradores, é o que conclui o estudo produzido pelo DeySquad, onde as corporações utilizam, em média, 34 aplicativos e softwares.

Para Lucas Santos, Gerente de Operações da IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX Virtual há mais de 4 anos, a integração de sistemas é de extrema importância para diversas áreas de uma empresa: “Centralizar a informação em um CRM, por exemplo, facilita muito para que todos os departamentos consigam ter clareza na informação. Com as integrações de diversos CRM’s, temos o benefício de unificar os dados de cadastro, melhorar a jornada do cliente e agilizar a comunicação com a telefonia integrada diretamente nesses sistemas”, destaca.

O Gerente afirma que a integração com o CRM utilizado na IUNGO, aliado com as mais diversas plataformas, beneficiou todos os colaboradores: “Diminuímos muito o ruído na passagem de bastão entre as áreas, principalmente com equipes remotas, pois em casos de dúvidas, os colaboradores rapidamente conseguem ouvir a gravação da ligação dentro do CRM”, relata.

Outro levantamento apontado pela pesquisa do DeySquad, demonstra que 80% das organizações pretendem integrar seus sistemas até 2025. Lucas admite que no mercado de telecomunicações, essa facilidade é bem-vista e tende a crescer: “Ao longo dos próximos anos, a grande maioria dos CRM’s realizará a integração com a telefonia, pois simplifica a adoção da jornada híbrida de trabalho”, conclui.

Cabe ressaltar que é possível realizar a integração de sistemas de acordo com os termos dos softwares utilizados na instituição, assim, é necessário entrar em contato com as empresas que fornecem os sistemas para verificar a possibilidade de atender a solução.

Para mais informações, acessar: https://www.iungo.cloud/