Jovens conquistam medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Tecnologia

* Por: DINO - 29 de agosto de 2022.

Os jovens devem sempre ser estimulados a estudar os conteúdos da matriz curricular de maneira aprofundada e motivados perante a pesquisa científica, também por meio da participação em olimpíadas de conhecimento. Com mais um resultado positivo, jovens da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Sigma, de Brasília, conquistaram medalha de bronze na 1ª Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT) chancelada pelo Instituto Alpha Lúmen, o Massachusetts Institute of Technology Brazil (MIT Brazil) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Além da medalha, a equipe chamada Candangos United foi convidada para participar da Semana de Tecnologia em São José dos Campos (São Paulo), realizada em julho, para apresentação do projeto desenvolvido durante a OBT.

A Candangos United é composta por: João Magno Lourenço Soares, Pedro Luís Pereira Braga de Sousa, Lucas Rodrigues Vaz de Mello, Vivian Parreira Borges Dias, João Manoel Alvares Ferreira Cheim e Susanna Andrade Fernandes Bezerra, das unidades 910 Norte e Águas Claras. Os jovens se destacaram, dentre os mais de 3 mil inscritos, a partir do desenvolvimento do aplicativo para celular chamado “Recicla Aí!”, que visava o descarte consciente de lixo, localizar pontos de reciclagem, além de possíveis soluções ecologicamente sustentáveis para os resíduos.

João Manoel foi um dos alunos que descobriu a realização da primeira OBT em 2021 e procurou a escola e colegas para formar o time. “Foi uma experiência muito boa, tanto pelos desafios, quanto pela recompensa de figurar como terceiros colocados. As provas eram bastante interessantes e realizá-las em grupo deu um toque ainda mais incrível, além de ser muito importante trabalhar em prol de causas ambientais. A oportunidade de participar do evento em São Paulo foi impressionante, nós fomos incentivados a sempre buscar o nosso melhor por meio de palestras de diversos especialistas”, comenta.

Assim como o colega, João Magno também se orgulha do empenho da Candangos United. “Nós efetivamente trabalhamos em equipe e em união aprendemos juntos. Foi gratificante colher os frutos do nosso esforço, e o resultado nos trouxe confiança para participarmos de mais programas”, relata. “Além de ser uma ótima experiência e aprimorar nosso conhecimento, participar de eventos como este cria vínculos entre o grupo participante e organizações como ITA e MIT. A interação com esses acadêmicos nos mostra como o trabalho deles é importante e aumentou a nossa vontade de pesquisar e conhecer sobre temas científicos”, defende.

Futuro

Aurélio Venturelli, professor responsável pela equipe, explica que a OBT representa um incentivo à educação tecnológica, abrangendo múltiplas plataformas para o acesso, motivação e aprendizagem de tecnologias da informação, programação e robótica. “A equipe Candangos United ficou em 3º lugar geral na categoria escola particular e foram os únicos do Distrito Federal dentre as primeiras classificações. O mérito é todo deles. Eles fizeram um trabalho para deixar todos os seus familiares, amigos, escola, professores e, principalmente a eles mesmos, muito felizes e orgulhosos”, compartilha. “Durante o evento em São Paulo, nós também tivemos a oportunidade de participar de oficinas, que envolviam lógica de programação, robótica, tendências e novidades no mercado de tecnologia, dentre outras atividades interdiscipinares”, acrescenta.

O professor afirma que trabalhar com tecnologia é um passo para o futuro. “E, para nós, foi muito gratificante, pois os alunos tomaram a iniciativa da participação no evento e me procuraram para coordenar a equipe. Assim, demonstraram interesse durante todo o processo e engajamento com as tendências do mercado de trabalho”, afirma.