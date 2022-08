Brasil conquista 7 medalhas na Apimondia, congresso mundial de apicultura

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

Na 47ª edição da Apimondia, que aconteceu dos dias 24 a 27 de agosto, em Istambul/Turquia, o Brasil retornou com 7 medalhas na bagagem. Paralelo ao congresso é realizado o concurso que elege diferentes produtos, todos relacionados à apicultura.

A empresa brasileira Apis Nativa foi a única empresa brasileira a ser premiada, responsável pela conquista das 7 medalhas, sendo 1 medalha de ouro, 2 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze. Na avaliação dos méis a empresa aparece entre os melhores méis do mundo, conquistando 5 medalhas.

Desde que a empresa começou a participar do congresso mundial da apicultura da Apimondia, em 2007 a Apis Nativa conquistou medalhas em todas as edições em que participou.

O congresso da Apimondia é realizado a cada 2 anos. A edição de 2021 seria realizada na Rússia, mas devido a guerra da Ucrânia e a pandemia, foi adiado para 2022 e transferido da Rússia para a Turquia.

A primeira medalha da Apis Nativa veio no congresso na Austrália (2007), seguida por Ucrânia (2013), Coreia do Sul (2015), Turquia (2017), Canadá (2019) e novamente Turquia em (2022). As conquistas deste ano resultaram da competição entre 156 participantes de 21 países que estiveram representados no evento. Somente no congresso da Apimondia a Apis Nativa já possui 23 medalhas que premiaram méis e cera de abelha, além de uma Menção Honrosa dedicada ao fundador da Apis Nativa, Dr. Célio Silva.

O processo de avaliação dos méis inscritos na competição é complexo e muito técnico. Os méis são avaliados por um laboratório oficial que analisa as condições físico-químicas das amostras inscritas. Uma segunda etapa, dentro do próprio evento, é realizada por uma equipe de analistas que julga a apresentação, sabor, aroma e pureza do mel.

Para Tarciano Santos da Silva, diretor da empresa, “As medalhas conquistadas pela Apis Nativa são fruto do trabalho árduo dos apicultores brasileiros. O processo começa lá no campo, onde o nosso parceiro apicultor cuida do seu apiário e da natureza ao redor para que as abelhas possam produzir mel com a maior pureza possível. Na empresa o mel bruto é processado com o cuidado de manter a sua qualidade e pureza natural. Estas medalhas são uma vitória de todos nós.”

O Dr. Célio Hercílio Marcos da Silva, patriarca e fundador da empresa, ressalta: “Ver o reconhecimento internacional do mel brasileiro é uma coisa que emociona, que toca o coração. Nós trabalhamos muito para isso e sabemos da necessidade de evoluir a apicultura no Brasil. Esta valorização no exterior é um grande incentivo para toda a comunidade de apicultores do país.”