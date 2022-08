Controle de umidade em mercados é investimento na longevidade dos produtos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

O setor supermercadista registrou um crescimento de 9,36%, no ano de 2020, em comparação ao ano de 2019. Com foco na maximização dos lucros, investidores também procuram soluções tecnológicas para evitar o prejuízo que as perdas e deterioração de mercadorias causam.

Os registros de crescimento, mesmo em ano de pandemia, mostram que o setor é um dos principais segmentos da economia brasileira. Porém, apesar do constante avanço, empresários do varejo precisam lidar com um problema comum que afeta não só a qualidade, mas também o bolso.

O supervisor de logística Matheus Peyerl, da rede de supermercados Hippo, exemplifica isso em números. Seu prejuízo anual era em média R$ 100 mil em produtos danificados por mofo e bolor ao ano. “Durante nossas auditorias periódicas, quando identificávamos um chocolate esbranquiçado, era necessário fazer uma inspeção em todo o lote”, comenta o lojista.

A mudança veio quando Peyerl decidiu adquirir o desumidificador de ar para sua câmara climatizada e passou a controlar a umidade de seu estoque. Com o investimento, o supervisor constatou uma mudança significativa na qualidade do ar do ambiente. “Desde que o equipamento entrou em funcionamento não houve mais nenhum foco de mofo”, reforça.

O mofo e a umidade nesse segmento podem danificar produtos, maquinários, alterar a textura e contaminar alimentos. O controle correto da umidade na armazenagem do estoque é uma ação que previne essas perdas de produtos e resguardam o mercadista de possíveis prejuízos inesperados.

O desumidificador de ar auxilia no controle da umidade relativa do ar, mantendo-a entre 50% e 60%, como indicada pela Organização Mundial da Saúde. Com a desumidificação, Matheus pôde armazenar melhor seus produtos de chocolate e massas importadas controlando a umidade de sua unidade de distribuição, garantindo que a qualidade chegue até o consumidor.

Mais informações sobre solução para controle de umidade disponível em: https://www.thermomatic.com.br/