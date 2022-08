Especialista indica três passos para promover a ciber-resiliência nas empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

Manter a continuidade da operação mediante o surgimento de um problema, geralmente relacionado à segurança, tem sido um grande desafio para as empresas. Ainda que a estratégia de cibersegurança esteja funcionando, pode haver lacunas que precisam ser corrigidas. Por isso, é importante que se reconheça os pontos fortes e fracos para entender o que pode ser melhorado e, assim, assegurar que a companhia consiga ser resiliente durante uma situação crítica. É o que apontam os especialistas da Lumu, empresa de segurança tecnológica criadora do modelo Continuous Compromise Assessment™.

“O contato entre o ativo de uma empresa e a infraestrutura de um hacker tanto pode representar o risco de um incidente de segurança quanto uma oportunidade para avaliar a capacidade de resiliência do negócio. Tudo depende do poder de visibilidade que as equipes têm do comprometimento”, explica Jorge Alves, gerente de desenvolvimento de negócios para o Brasil da Lumu Technologies.

O executivo lembra que operar cibersegurança de maneira eficaz não é uma tarefa simples e envolve obstáculos que vão desde a complexidade das ferramentas, passando pela escassez de mão de obra qualificada, até a falta de conscientização dos usuários. Esses fatores fazem com que o tempo médio para detecção de uma violação de dados seja de 207 dias, levando cerca de mais 70 dias para contê-la, como mostra um estudo da IBM conduzido pelo Ponemon Institute.

Com o auxílio de um software baseado em avaliação contínua de comprometimento, o especialista da Lumu indica três passos básicos para que empresas de qualquer porte possam se tornar resilientes diante de uma ameaça cibernética e evitar a interrupção de suas operações.