Grupo paranaense expande atuação e ingressa no setor de pós-graduação

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

A Econet Educacional, que faz parte do grupo Econet Editora, expande sua atuação com cursos de pós-graduação lato sensu. Essas especializações são destinadas a uma área específica de conhecimento, além de incluírem cursos designados como MBA (Master Business Administration).

Pesquisa realizada pela Catho Educação detalhou o impacto no salário de profissionais que possuem cursos de graduação e pós-graduação. Os dados mostram que profissionais com cargos de coordenação, que já realizaram pós-graduação, podem ter seus salários aumentados em até 53,7%.

A expansão, aplicada pela Econet, foi uma estratégia pensada devido à procura por especialização no último ano. De acordo com dados do Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, cerca de 1,3 milhão de estudantes frequentaram cursos de pós-graduação no país em 2021, aproximadamente 4,8% mais que no ano anterior.

Com essa mudança, o objetivo da instituição é disponibilizar conteúdos voltados à prática, para preparar profissionais conectados à lei vigente. A nova grade elaborada conta com cinco cursos lato sensu: pós-graduação em Fundamentos da Legislação Tributária do ICMS; pós-graduação em Gestão de Tributos; pós-graduação em Direito Trabalhista e Previdenciário aplicado ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos; MBA em Gestão Tributária e MBA em Compliance Tributário e Mitigação de Riscos.

Para mais informações: www.econeteducacional.com.br.