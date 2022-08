Ornare e Mulheres Positivas realizam exposição de mulheres inspiradoras

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

Ornare e o projeto Mulheres Positivas receberam neste mês de agosto, executivas e empreendedoras dos mais diversos setores, para a exposição do fotógrafo Miro de Souza, que registrou de 38 mulheres brasileiras para a edição especial da revista TOP Magazine.

O coquetel foi no showroom da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. O evento teve como anfitriãs Esther Schattan (sócia-fundadora da Ornare), Fabi Saad (empresária criadora do Mulheres Positivas, e o Cláudio Mello (publisher do Mundo TOP), além das mulheres que foram fotografadas para a capa da revista, influencers e artistas.

Para a sócia da Ornare, Esther Schattan, a ideia do projeto de retratar a força e a trajetória de mulheres que ocupam o lugar de destaque nas principais empresas e instituições do país é uma forma de contar a história de sucesso e valorizar o talento dessas executivas, em um mundo corporativo no qual as mulheres ainda são minorias em cargos de lideranças.

“Sabemos que ainda existe um longo caminho para atingirmos a equidade de gênero dentro de empresas. O registro fotográfico do Miro e a iniciativa do projeto Mulheres Positivas são passos importantes para darmos luz aos talentos de mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade. Retratar o trabalho desenvolvido por elas, com o objetivo de encorajar outras mulheres a buscarem suas realizações profissionais e pessoais é uma forma de mostrar que é possível contar com inúmeras histórias de sucesso no universo feminino”, afirma.

Fabi Saad, criadora do Mulheres Positivas, reforça a importância de contar com a parceria da Ornare, que na figura da sócia Esther Schattan representa tão bem a essência do projeto de valorização da mulher. “Esse encontro no showroom proporcionará uma experiência única para todos os presentes. Ainda temos muitos desafios a serem vencidos e muito o que avançar, mas também temos muitas vitórias que merecem ser celebradas”, disse.

Com a responsabilidade e a sensibilidade de retratar o enredo de mulheres de sucesso, por meio de suas lentes fotográficas, Miro de Souza, apresenta parte da sua experiência nesse projeto, ao contar, por meio de imagens, a trajetória de vida dessas executivas para a sociedade.

“Já trabalhei fazendo fotografias de várias mulheres, dentre elas celebridades de muito renome no mundo da moda. Mas, cada projeto é único. Cada registro é uma história. Acredito que a arte é uma das maneiras de inspirar pessoas, e fotografar essas mulheres de sucesso é uma forma de transmitir uma mensagem de encorajamento para todo o público feminino”, concluiu o fotógrafo.

Além da revista, o projeto fotográfico também será exposto em relógios de rua espalhados pelos pontos mais nobres de São Paulo.