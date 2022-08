Saúde, Beleza e Bem-Estar ganham destaque em estudo da ABF

Em seu quarto trimestre seguido de alta, a receita das redes de franquias avançou 8,8% em março, passando de R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões. É o que revelam os dados da “Pesquisa de Desempenho – 1º trimestre de 2022”, da ABF (Associação Brasileira de Franchising). Os doze segmentos elencados registraram aumento de faturamento, sendo que o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar ganhou destaque entre as áreas que alcançaram o melhor desempenho na receita do período, com 13,4%

De modo geral, em relação ao 1º tri de 2020, quando o faturamento registrado foi de R$ 41,537 bilhões, a alta foi de 4,4%. No acumulado de 12 meses, o crescimento foi de 13,9%, com um faturamento que passou de R$ 165,530 bilhões para R$ 188,568 bilhões – resultado próximo do alcançado antes da crise sanitária.

Ao todo, o Brasil ganhou 2.771 operações de franquias nos três primeiros meses do ano, totalizando 173.770 unidades. Com isso, o mercado gerou 1.417.529 empregos diretos. Segundo a ABF, o setor de franquias performou uma recuperação quando comparado com o primeiro trimestre de 2021, período em o país atravessava um momento mais crítico por conta da pandemia de Covid-19.

Renatta Burnay Mendonça, proprietária da Nails2You – rede de franquias de esmalteria e cosmética -, avalia de forma positiva os dados referentes ao franchising do setor de beleza. Ela destaca que os indicativos da ABF apontam para o aquecimento do segmento, da mesma forma como a preocupação com a estética no Brasil também tem crescido, de maneira geral.

“Os cuidados com o corpo e com a mente se tornaram cada vez mais importantes para o momento em que vivemos, de estresse pós-pandemia, principalmente nos grandes centros. Nesse sentido, para quem deseja empreender no modelo de franquias, o investimento no segmento de beleza pode se mostrar assertivo”, afirma.

O mercado de beleza está cada vez mais aquecido no Brasil, acrescenta Silva. “De acordo com uma pesquisa realizada pelo Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos, China e Japão”, reporta.

Na análise da empresária, dentro do universo do franchising, as franquias de beleza e cosméticos são as mais promissoras e atraentes no momento: “O cuidado com a aparência e com medidas para se sentir bem faz com que esse mercado não seja sazonal e fomenta, inclusive, as diversas ramificações do setor de beleza”.

Para a proprietária da Nails2You, um dos principais motivos para investir em franquias de beleza é o fato de que o Brasil é um dos países campeões no consumo global de serviços e produtos do gênero.

“O segmento deve crescer ainda mais, propiciando um mercado ainda mais consumidor e gerando mais oportunidades para quem busca liberdade e independência financeira ao investir em franquias de esmalterias, por exemplo”, afirma Renatta Mendonça.

