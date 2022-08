Vibe apresenta a 2ª edição do “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia da Suécia”

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

Nos últimos anos, os enfermeiros tiveram grande destaque na linha de frente no cuidado da saúde mundial. São eles os profissionais de saúde que se arriscam diariamente para cuidar das pessoas. Muitos ficam dias, e até meses, sem encontrar seus familiares e/ou amigos e arriscam suas vidas diariamente.

Para homenagear e criar oportunidades para esses profissionais de enfermagem no Brasil, a Swedish Care International e a Vibe Saúde apresentam, pela segunda vez no Brasil, o “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia da Suécia”, premiação que já ocorre, desde 2012, em 6 países, são eles: Suécia, Finlândia, Alemanha, Polônia, Lituânia e Estados Unidos, especificamente na Universidade de Washington (University of Washington: School of Nursing).

Para Ian Bonde, CEO da Vibe Saúde, é um prazer imenso poder prestigiar os estudantes e profissionais de enfermagem por mais um ano consecutivo, dando o destaque que eles merecem. “A classe de enfermagem é a espinha dorsal do sistema de saúde. São os enfermeiros que acompanham a vida dos pacientes, lado a lado, em todos os momentos de seus tratamentos, promovendo o cuidado e atenção necessários”.

“A enfermagem vive uma luta constante no Brasil e no mundo. É uma honra poder fazer parte de algo que realmente traga o prestígio e valorização”, completa Luciana Hataiama, Chefe de Enfermagem da Vibe Saúde.

O objetivo do “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia”, organizado pela Vibe Saúde no Brasil, é celebrar o impacto do trabalho diário dos enfermeiros, homenagear esses profissionais, além de estimular e atrair novos talentos para a profissão. É também uma oportunidade para que organizações e parceiros possam associar seu nome a um prêmio internacional, que estimula iniciativas com impacto social para a população brasileira.

Segunda Edição Brasil

Podem se inscrever ao prêmio de 2022 enfermeiros que tenham projetos, ações ou soluções transformadoras que impulsionem o impacto social para a sociedade brasileira e que possibilitem um cuidado mais próximo e humanizado aos pacientes com demência e/ou cuidados especiais para pessoas idosas. Apenas são elegíveis ações dirigidas às unidades básicas de saúde e profissionais da rede pública.

As inscrições poderão ser feitas por estudantes e profissionais de enfermagem de todo o Estado de São Paulo a partir de hoje, 1º de setembro de 2022, e ficarão disponíveis até o dia 1º de novembro de 2022, no site www.rainhasilviaenfermagem.com.br.

O ganhador/a/e receberá uma bolsa de estudos; uma quantia de € 6.000; Diploma de Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia; terá oportunidades de aprendizagem por meio de bolsas de estudo ou estágios com parceiros da Vibe Saúde; fará networking internacional e ainda participará de cerimônia de premiação em Estocolmo presencial ou de forma online (a depender do cenário macroeconômico) com os demais vencedores dos outros países em que o prêmio é realizado.

O vencedor/a/e será nomeado publicamente no dia 23 de dezembro de 2022, em homenagem à tradição de anunciar o ganhador/a/e no dia do aniversário de Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia.

Para mais informações, siga a página do Instagram da edição brasileira do Prêmio: @queen_silvia_nursing_award_br

Sobre sua Majestade Rainha Silvia da Suécia

Filha de mãe brasileira e pai alemão, a Rainha Silvia da Suécia passou sua infância no Brasil. Na década de 1990, sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Desde então, Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia, ampara e dedica-se aos cuidados e assistência com as pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas. Em reconhecimento, foi nomeada Embaixadora Honorária Internacional da Doença de Alzheimer em dezembro de 2018.

Pelo seu trabalho intenso com idosos e da valorização aos profissionais de enfermagem, em 2012, houve a primeira edição do “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia”, e o primeiro vencedor foi anunciado em 23 de dezembro de 2013, aniversário de sua Majestade Rainha Silvia da Suécia.

Sobre a Vibe

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.4 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher.

A startup oferece em seus serviços atendimentos clínicos e psicológicos com mais de 10 especialidades. A empresa também oferece serviços personalizados para empresas nos segmentos B2B e PME.

Recentemente, passaram a fazer parte do Conselho Administrativo ou Consultivo da Vibe: Arthur O’Keefe (CEO da Bamboo Capital Markets, com longa passagem como executivo responsável por investimentos da Móvile), Eric Engellau-Nilsson (CEO da Norrsken Foundation, um dos mais importantes fundos de investimento ESG na Europa), e Masha Feigelman (ex-sócia da prática de saúde da McKinsey na Europa e Co-CEO da Cardo Health, investidora na Vibe Saúde.