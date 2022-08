Cruzeiro (SP) recebe campeonato gamer em setembro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

O mercado gamer cresceu muito nos últimos anos. A 9ª edição da Pesquisa Games Brasil, levantamento anual sobre o consumo de jogos no país, apontou um crescimento geral no público de games dentro do país: 74,5% da população jogou games em 2022, um crescimento de 2,5% em relação ao último ano, e também a maior marca desde o início da pesquisa.

Atenta a esse cenário a Weclix, provedora de internet via fibra óptica que nasceu em Ribeirão Preto (SP), e já opera em quase 50 cidades do interior do estado de São Paulo, realizará no dia 3 setembro, em Cruzeiro (SP), a WeSports Rivals Rivals – Desafio Free Fire. A competição será realizada na Praça 9 de Julho, às 9h.

O torneio faz parte de um novo posicionamento estratégico para iniciar a operação nas cidades. “Inaugurando lojas com esse novo evento, pensamos estrategicamente em usar o serviço da Weclix para adicionar valor ao nosso produto”, explica Katia Andrade, diretora de marketing, comercial e experiência do cliente na Weclix.

Kátia Andrade ainda acrescenta que a WeSports Rivals não é só um evento, mas a união do digital ao real. “Nós temos o objetivo de trazer gamers para o espaço físico, sem tirá-los do virtual”, diz.

Sobre as inscrições

O foco da disputa será o Free Fire, jogo Battle Royale que pode ser jogado casualmente entre amigos e tem como objetivo sobreviver a inimigos dentro de uma zona segura. As inscrições devem ser feitas por meio do link https://lp.weclix.com.br/inscricaowesportsrivals. Os squads serão divididos em 4 jogadores + 1 suplente. Apenas uma pessoa do time pode fazer a inscrição. Cada jogador deverá contribuir com dois quilos de alimentos não-perecíveis que serão doados para instituições filantrópicas de Cruzeiro.

O torneio terá quatro partes todas em partidas de TEAM DEATH MATCH 4×4: a Fase 1 oitavas de final onde as 16 equipes se enfrentam em formato de melhor de um, Fase 2 os 8 vencedores disputam 4 vagas para a semifinal em formato melhor de um, Fase 3 os 4 vencedores disputam em formato melhor de um a vaga na final, já na fase 4 os dois finalistas disputam em formato melhor de três, a equipe que ganhar dois jogos é campeão da WEsports Rivals.

Os kits da competição poderão ser retirados 1 hora antes do torneio.

Premiação

1° Grupo – 5 Pessoas

14.800 Diamantes no Jogo = 2960 por jogador

Internet Gratuita por 1 ano – apenas para quem mora em Cruzeiro ou Cachoeira Paulista se houver disponibilidade na localização em questão

Fones sem fio

Luva para dedos

Boné WeSports

Taça W!

2° Grupo – 5 Pessoas

10.800 Diamantes no Jogo = 2160 por jogador

Luva para dedos

Fones sem fio

Taça W!

3° Grupo – 5 pessoas

4475 Diamantes no Jogo = 895 por jogador

Luva para dedos

Taça W!

Quem pode participar?

Qualquer pessoa maior de 13 anos

Serviço

WeSports Rivals – Desafio Free Fire

Data: 3/9, às 9h

Local: Praça 9 de Julho – Cruzeiro (SP)

Inscrições: https://lp.weclix.com.br/inscricaowesportsrivals

Regulamento: https://bit.ly/regulamentowesportsrivals