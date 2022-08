Iniciativa propõe inovação para alcançar Agenda 2030

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

São considerados negócios de impacto os empreendimentos que conciliam a promoção de impacto social ou ambiental positivo com o retorno financeiro, por meio da oferta de produtos e serviços. Em outras palavras, são as empresas e organizações que desenvolvem projetos, iniciativas e atividades inovadoras que geram benefícios para a sociedade, contribuindo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU.

Engana-se quem pensa que se trata de um segmento restrito. Em 2021, a 3ª edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, produzido pela Pipe.Social, identificou 1.272 empresas que se enquadram nessa definição em operação no Brasil – um crescimento de 26,9% em relação ao levantamento anterior, feito em 2019. E é importante considerar que esse número é uma amostra, porque ainda não se conseguiu realizar um levantamento para determinar a quantidade exata de negócios de impacto funcionando no país.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), no Relatório Pequenos Negócios Inclusivos e de Impacto no Brasil 2017, realizado em parceria com o Sebrae, os negócios de impacto social são os mais bem posicionados para encontrar novas soluções para os desafios descritos na Agenda 2030, como a erradicação da pobreza extrema e da fome no mundo. Isso porque, por serem pequenos, apresentam maior capacidade de se adaptar rapidamente e de inovar, além de desenvolverem soluções comerciais inovadoras para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de grupos mais vulneráveis, colocando a geração de valor social no centro de sua missão.

Isso fica evidente quando se observam as áreas em que se concentram os negócios de impacto no Brasil segundo o mapeamento da Pipe.Social. Cidadania, Saúde, Educação, Cidades e Serviços Financeiros aparecem com destaque entre as escolhas dos empreendedores, atrás apenas de tecnologias verdes.

Verticais de impacto Tecnologias Verdes/ Green Tech 49% Cidadania/ Civic Tech 40% Educação/ Edtech 28% Saúde/ Health Tech 27% Cidades/ Smart Cities 23% Serviços financeiros / Fintech 15%

Fonte: Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental 2021.

Fortalecimento dos negócios de impacto

Por todos esses fatores, muitas organizações têm atuado para fortalecer e consolidar o ecossistema de impacto no Brasil, como o Sebrae e a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto). Ambas também são apoiadoras do Prêmio Impactos Positivos, conhecido como o “Oscar do Bem”. Criado com o objetivo de reconhecer as iniciativas que têm contribuído para impactar positivamente o país, está com as inscrições abertas até o dia 31 de agosto, nas categorias negócios de impacto (empresas) e ecossistema de impacto (organizações, comunidades e outros stakeholders).

Também é possível fazer indicações dos homenageados (cidadão, instituição e comunicador de impacto) da edição 2022. A fase de votação tem início em 5 de setembro. Os vencedores em cada categoria serão conhecidos na cerimônia de premiação, que acontecerá no dia 30 de novembro.

Mais detalhes sobre a plataforma e o Prêmio Impactos Positivos estão disponíveis em: https://impactospositivos.com/.