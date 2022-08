WhatsApp Business API potencializa o atendimento nas empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de agosto de 2022.

Organizações de diversos segmentos e portes têm um elemento em comum: o atendimento ao cliente, que faz parte das etapas dos processos de contratação de qualquer negócio e que está cada vez mais otimizado.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo site MoneyTransfers, o aplicativo de mensagens da Meta cresceu em popularidade no mundo inteiro no primeiro trimestre de 2022, sendo verificado, neste período, um aumento de 41% em engajamento. Além disso, neste período, 55% da média de usuários mensais (MAUs) foi composta por “power users”, isto é, pessoas que se comunicam pelo mensageiro diariamente.

Em um cenário de negócios, o Whatsapp Business, segmento do aplicativo voltado para o atendimento de empresas e empresários, já é utilizado por 72% dos empreendedores no Brasil, segundo dados do SEBRAE, o que traz à tona um olhar mais profissional para a funcionalidade da ferramenta.

Neste contexto, há diferenças sensíveis entre o WhatsApp “convencional” e outros dois modelos que são destinados ao uso comercial. O WhatsApp pessoal é a versão gratuita para uso particular, sendo a ferramenta que a maioria das pessoas utilizam no dia a dia para enviar e receber mensagens de texto e voz, além de realizar videochamadas e ligações.

Já o WhatsApp Business é o formato gratuito para contas comerciais. Apesar de oferecer recursos adicionais, ele possui limitações. Nesta versão, não é possível que vários atendentes utilizem o mesmo número, nem automatizar o envio de mensagens em massa e usar chatbots, por exemplo.

Por fim, o WhatsApp Business API é um serviço pago projetado para escalar o atendimento e as vendas. Com ele, é possível automatizar mensagens, utilizar chatbots, reduzir o risco de um ter o número bloqueado e ter um único número para vários atendentes, entre outros recursos.

Sete características do WhatsApp Business API

Ao optar por uma API do WhatsApp, uma empresa pode ter diversas funcionalidades para a utilização em seu cotidiano. Para facilitar o entendimento, a reportagem organizou sete características sobre os recursos do aplicativo:

O primeiro ponto é que o Business API possibilita que vários atendentes trabalhem em um único número. Sendo assim, uma equipe inteira pode trabalhar e atender vários clientes simultaneamente, utilizando um mesmo número de WhatsApp. Com a versão API, é possível enviar mensagens em larga escala. Deste modo, o usuário pode enviar mensagens para a sua base de clientes via HSM (High Structured Message) – mensagens ativas que obedecem a uma estrutura específica e precisam ser pré-aprovadas. Sendo assim, é possível incluir informações sobre status de pedido, lembrete de pagamento, segunda via de boletos etc. O uso do WhatsApp Business API reduz os riscos de bloqueio no aplicativo. Isso porque, ao optar pela versão oficial do WhatsApp Business API, o negócio reduz o risco de ter o número bloqueado, nem clonado. Com a API, os contatos da empresa ficam protegidos e os dados, também. Desta forma, o empresário tem menos chances de ter problemas com vazamentos ou processos judiciais. O atendimento híbrido é mais um ponto a ser destacado. Com a API, a empresa pode atender seus clientes 24h por dia, nos 7 dias da semana e sem interrupções, com a ajuda de um chatbot. Além disso, o bot que estiver respondendo pela empresa pode utilizar a IA (Inteligência Artificial) para responder às perguntas dos clientes de forma mais natural. Além disso, há a opção de transferir o atendimento para um humano de modo automático quando o bot não estiver conseguindo ajudar o cliente. O sexto ponto diz respeito à possibilidade de que sejam emitidos relatórios de conversas. Assim, com a versão API, é possível ter acesso ao histórico de cada contato e utilizá-lo em sistemas de gerenciamento de atendimento como CRMs. Ter o selo de autenticação, por fim, também é algo a ser destacado. Isso porque, apenas por meio da ativação oficial é possível que seja obtido o selo de autenticação do WhatsApp. E, de acordo com especialistas, ele é essencial para a reputação da sua empresa, pois passa mais confiança ao cliente, uma vez que demonstra preocupação com a proteção dos dados.

A importância das empresas BSPs

Roberto Dariva, Diretor da Code7, empresa que desenvolve softwares para simplificação da comunicação digital entre as marcas e seus consumidores e que se tornou uma BSP, explica que as empresas BSP (Business Service Provider) oferecem auxílio a empreendimentos que querem implementar contas de WhatsApp Business.

“As empresas BSPs são responsáveis por solicitar a integração da API junto ao WhatsApp. Elas são escolhidas pela Meta e tornam-se provedoras oficiais, ficando encarregadas de fazer todos os processos burocráticos, obrigatórios para a obtenção do serviço”, afirma.

“Dentre as soluções”, prossegue, “as empresas de BSP podem configurar e solicitar a criação de conta da API do WhatsApp, interceder na solicitação e aprovação dos HSMs e auxiliar na obtenção do selo de conta verificada”, completa.

Para mais informações, basta acessar: https://code7.com/whatsapp/?utm_source=assessoria-imprensa-dino&utm_medium=referral&utm_campaign=texto1-bsp-whatsapp-api e http://code7.com/bot_whatsapp_api