Curso on-line aborda metas e desafios da superobesidade

* Por: DINO - 31 de agosto de 2022.

Nos próximos dias 8 e 9 de setembro, o canal Bariatric Channel promoverá o Módulo X do “Curso Continuado de Cirurgia e Endoscopia Bariátrica e Metabólica”, voltado a cirurgiões, endoscopistas e profissionais interessados. O evento é on-line e contará com a participação de especialistas do Brasil e exterior que debaterão o tema “Superobesidade – Metas e Desafios”.

O módulo X abordará os fundamentos da superobesidade, os critérios de classificação do paciente, as condutas médicas e os protocolos de indicação cirúrgica para os casos graves de obesidade e doenças associadas.

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial, que consiste no excesso de gordura corporal em quantidade que causam prejuízos à saúde. Considerado o mal do século, a obesidade poderá atingir mais de 1 bilhão de pessoas até 2030, segundo o Atlas da Obesidade, documento desenvolvido pela Federação Mundial da Obesidade e divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Um indivíduo é considerado obeso quando seu Índice de Massa Corporal (IMC) é maior ou igual a 30 kg/m2, enquanto a faixa de peso normal varia entre 18,5 e 24,9 kg/m2.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), os superobesos são indivíduos com IMC superior a 50 kg/m2 e apresentam sérios riscos de mortalidade em razão do excesso de peso.

No Brasil, o índice de indivíduos obesos alcançou 22,35% da população adulta no último ano, enquanto, em 2020, a taxa era de 21,55%, de acordo com o estudo “Vigitel 2021”, realizado pelo Ministério da Saúde e publicado pela Agência Brasil. As pesquisas foram realizadas a partir de questionários telefônicos com moradores de capitais de todos os estados brasileiros.

Curso busca inspirar iniciantes pela especialidade

O cirurgião bariátrico Dr. José Afonso Sallet, CEO e Diretor-Médico do Instituto de Medicina Sallet, participará na sessão I do dia 8 e dividirá o debate com os cirurgiões bariátricos Dr. Philippe Topart (FRA) e Dr. Ricardo Zorrón (MD e PhD).

O Dr. Sallet afirma que o Instituto enfatiza o estudo continuado para o aprimoramento do tratamento de doenças metabólicas do ponto de vista clínico, endoscópico e cirúrgico. “A nossa participação no curso do Bariatric Channel vem ao encontro das premissas do Instituto de Medicina Sallet, que visam alcançar e despertar o interesse de cirurgiões iniciantes pela especialidade”.

O cirurgião destaca a importância do Bariatric Channel na promoção e na difusão de conhecimentos na área científica, além do papel fundamental no fortalecimento e troca de experiências entre profissionais de múltiplas especialidades afins do Brasil e do exterior. Também citou como o curso está alinhado com o objetivo do Instituto, promovendo discussões científicas relacionadas para o tratamento transdisciplinar do paciente obeso na comunidade especializada.

“A participação de um membro do Instituto de Medicina Sallet em um curso de grande abrangência estimula o networking entre os profissionais da saúde da especialidade e a atualização contínua no universo da cirurgia bariátrica e metabólica, acompanhando o rápido avanço da ciência e das tecnologias nesta área”, afirmou Sallet.

O Bariatric Channel é uma plataforma educacional on-line focada na divulgação científica do universo da Cirurgia e Endoscopia Bariátrica e Metabólica. O canal oferece cursos, estudos, workshops e eventos, em uma programação científica que aborda temas básicos e avançados da área, com acesso gratuito e vitalício. As inscrições para o curso estão abertas e podem ser feitas pelo site da instituição.

Para mais informações, acesse: https://www.sallet.com.br/