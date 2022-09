Marketing humanizado para comunidades é proposta da startup Studio Viva

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de agosto de 2022.

A startup catarinense Studio Viva é a mais nova integrante do Inaitec, parque tecnológico Pedra Branca e incubadora de startups e inovação que une conhecimento, educação e gestores das esferas pública e privada.

No ecossistema da Cidade Criativa Pedra Branca, localizada no município de Palhoça/SC, a conexão entre pessoas, empresas e espaços é o objetivo essencial. Assim, a solução proposta pela startup Studio Viva para o ambiente do bairro chega para agregar valor.

“O Studio Viva possui uma metodologia tecnológica com base em comunicação estratégica, para fazer a gestão da comunidade. Gerando diálogos plurais e iniciativas de engajamento”, explica Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec.

O Inaitec é um instituto que ajuda a criar e acelerar negócios que desenvolvam produtos e serviços para as cidades do futuro. Fundado em 2010 junto com a Prefeitura Municipal de Palhoça, a Cidade Pedra Branca, a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e a Associação Comercial e Industrial de Palhoça (ACIP) dando início a um novo ciclo de inovação em SC.

O Studio Viva é uma startup especializada em placemaking, termo que pode ser traduzido para o português como “fazer lugares”. Neste caso, os lugares são espaços públicos, em que a conexão entre as pessoas e a cidade é estimulada através da geração de ações de interatividade.

“Para criar lugares vibrantes, seja ele um bairro, uma praça, uma escola, é necessário cuidar de muitos detalhes, acionar uma séries de ferramentas multidisciplinares. Para isso, as pessoas são colocadas no centro em todas as etapas do projeto, sendo elas o principal objetivo de toda ação”, revela Clarice Mendonça, gerente de marketing e pessoas do Grupo Pedra Branca e especialista em placemaking na prática.

“Pensar globalmente e agir localmente. Com esse mindset temos a missão de unir o que há de mais inovador em gestão de comunidades e placemaking e aplicar em localidades de impacto”, revela diz Ornella Di Lullo, CEO do Studio Viva.

A empresa tem como missão humanizar a comunicação e os processos operacionais gerando engajamento, conexões e impacto em empresas que trabalham com comunidades. Esse processo criativo tem foco em gerar experiências que marquem a vida das pessoas. Pensando do estratégico ao operacional, procurando fortalecer a essência da comunidade.

Um case da startup é o Viva Pedra Branca, um portal de conteúdo e experiências locais que nasce com o propósito de impulsionar a vivência no bairro.

Como negócio o Studio Viva propõe potencializar a divulgação de empresas e iniciativas locais utilizando estratégias de marketing geolocalizado com micro audiências de alto valor de conversão e impacto.

Com expertise de mais de quinze anos no setor de comunicação e marketing digital, o Studio Viva aposta numa vertente mais humanizada de publicidade.

“Vivemos novos tempos e já não podemos nos comunicar como antes”, diz Ornella. O comportamento das pessoas é o que direciona as estratégias de marketing e comunicação das organizações.

Nos últimos anos, o digital tem revolucionado a forma com que as pessoas interagem socialmente. São aplicativos de troca de mensagens, de compartilhamento de momentos, com uma conectividade 24/7 e muitos outros hábitos herdados da transformação digital.

“Estamos todos numa corrida digital por atenção. Se entendemos a atenção das pessoas como um dos ativos mais valiosos da atualidade, precisamos fazer valer cada interação entre elas e as marcas e, desta forma, buscar uma real conexão. No Studio Viva trabalhamos com pessoas reais, marcas reais e conexões reais”, conclui Ornella.