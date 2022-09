Brasil terá implante hormonal com marca identificada

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de setembro de 2022.

O anúncio foi feito por Patrícia Rudge, diretora-executiva da Elmeco, empresa especializada na manipulação de implantes hormonais, no Encontro Nacional de Tecnologia em Implantes Hormonais (Enatih), promovido pela empresa no início de agosto, na Praia do Forte, Bahia, que reuniu 300 médicos de todo o país.

Os implantes manipulados pela empresa agora contarão com a logomarca, que possibilitará a identificação, uma iniciativa que busca aumentar a segurança para os pacientes. “Realizamos alguns estudos que apontaram a segurança em ter a identificação de quem o produziu”, afirma Patrícia.

Em um longo processo de análise feita por estudos e pesquisas, o Comitê de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Elmeco, constatou-se que a inserção da marca no implante hormonal Elmeco será um fator de segurança para os pacientes pelo fato da identificação da empresa que o manipulou ser imediata.

Além de propiciar mais segurança aos pacientes que se utilizam dos implantes, a adoção da marca faz parte de um processo de expansão e nacionalização. “Através do conhecimento e especialização do Dr. Elsimar Coutinho, fundador da Elmeco, buscamos com essa iniciativa a responsabilidade para com a saúde dos pacientes que se utilizam dos nossos implantes”, diz Fred Benzaquen Costa, CEO do grupo Empresarial Elsimar Coutinho. Hoje, a Elmeco atua com clínicas em 5 estados: em Salvador (BA), S. Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Aracaju (SE).

Segundo a Dra. Consuelo Callizo, membro do Comitê de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Elmeco e diretora-médica das Clínicas Elsimar Coutinho (CEC), os implantes hormonais são recomendados para o tratamento de doenças como, por exemplo, endometriose e miomatose que afetam principalmente as mulheres. A médica também complementa que os implantes são indicados no tratamento dos sintomas da menopausa e como método contraceptivo. “Muitos homens também se utilizam do método da terapia de implantes para reposição hormonal de Testosterona”, afirma Consuelo. “A terapia de implantes hormonais é indicada para o tratamento de patologias e deve ser usada somente por prescrição médica”, finaliza.