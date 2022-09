André Patrocínio fala sobre propósitos no marketing digital, no Digitalks

* Por: DINO - 1 de setembro de 2022.

Na última semana, nos dias 24 e 25 de agosto, aconteceu na capital paulista, no São Paulo Expo, o Digitalks, um dos grandes eventos nacionais quando se trata de negócios da economia digital e tecnologia. A Etus, empresa de gerenciamento de redes sociais, marcou presença no evento com um estande que teve atendimento ao público e ativações com brindes aos visitantes. A programação do evento contou com uma palestra e a participação em um painel do André Patrocínio, CEO da Etus.

Além do Digitalks, em agosto, o André palestrou no TraktoShow, em Maceió, evento de negócios do Nordeste. Ainda em 2022 a Etus participa com estandes em mais dois eventos, o Fire Festival, em Belo Horizonte-MG e o RD Summit, em Florianópolis-SC.

“Cansativo, mas recompensador”, é assim que André Patrocínio fala sobre a ‘maratona’ de eventos em que ele e a Etus participam: “Sempre fez sentido para nós voltarmos ao presencial, no digital esse repasse de ensinamentos é importante, mas o ‘olho no olho’ é um grande diferencial para falar com clientes e não clientes. Nossos estandes são também para entender as dores dos usuários, tendo uma conversa mais próxima para evoluirmos de forma mais dinâmica”, explica o CEO.

O Digitalks trouxe especialistas de vários setores que são figuras de lideranças nas principais empresas do Brasil.

André Patrocínio participou pela primeira vez do evento e falou sobre o conteúdo apresentado por ele aos presentes no evento: “Eu gosto de atrelar a parte técnica do marketing com questões e valores pessoais. Tento trazer de uma forma mais didática esses ensinamentos, hoje, por exemplo, uma grande gama de clientes da Etus é de pequenos e médios empreendedores, eles estão aprendendo e um dos nossos ideais é esse, democratizar o marketing”, comenta André.

Do uso interno, a Etus apresentou evolução: “Conforme íamos utilizando a ferramenta na nossa agência, percebíamos como aquele sistema tinha potencial para resolver as dores e necessidades de outras pessoas. Ao longo de 4 meses usamos internamente, testamos, aperfeiçoamos e quando resolvemos oferecer para o mercado tivemos 100 vendas no primeiro dia”, conta André Patrocínio.