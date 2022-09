Sangramento no nariz pode ser câncer?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Hemorragias nasais é o sangramento da narina, cavidade nasal ou nasofaringe (onde a cavidade nasal se conecta ao véu do palato na parte de trás da boca). Mas um sangramento no nariz pode ser câncer?

As hemorragias nasais são causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo dentro do nariz. Muitas vezes, isso é causado pelos vasos sanguíneos anormais no nariz, que são propensos a pequenos traumas, o que faz com que eles sangrem.

Aproximadamente 60% da população sofrerá de hemorragias nasais em algum momento, e apenas 6% precisarão de atendimento médico profissional.

Mas um sangramento no nariz pode ser câncer? É isso que vamos ver agora!

O que é uma hemorragia nasal?

Hemorragias nasais referem-se a sangramento contínuo do nariz ou da passagem nasal. Existem dois tipos de hemorragias nasais:

Sangramento nasal anterior: o sangue vem da frente do nariz. Geralmente flui das paredes semirrígidas que dividem as duas narinas. Este é o tipo mais comum de sangramento nasal.

Sangramento nasal posterior: o sangramento começa na parte mais profunda do nariz. Muitas vezes é mais difícil de tratar e mais grave do que hemorragias nasais anteriores.

Um sangramento no nariz pode ser câncer?

As hemorragias nasais raramente ameaçam a vida e geralmente param por conta própria. As hemorragias nasais podem ser divididas em duas categorias, dependendo do local: anterior (na frente do nariz) ou posterior (na parte de trás do nariz).

A causa das hemorragias nasais geralmente é desconhecida, mas pode ser devido a trauma, medicação, tumores ou cirurgia nasal/sinusal.

Por isso, é bom procurar um médico para verificar se não é um câncer no nariz.

Sintomas

Os sintomas das hemorragias nasais dependem de onde o sangramento começa no nariz, por exemplo:

Sangramento nasal anterior: o sangue sai através de uma narina quando sentado ou em pé. O sangue pode passar para a garganta se você tossir ou inclinar a cabeça para trás.

Sangramento nasal posterior: gotas de sangue atrás da boca e da garganta. O sangue pode sair do nariz se ele se inclinar para a frente.

Mas quando devo ligar para o médico?

Ligue para o médico se:

Muito sangue sai.

O sangramento não para.

O sangramento é devido a uma lesão .

Você tem sangramento frequente

O sangramento interfere na respiração.

O sangramento ocorre em uma criança com menos de 2 anos de idade.

Tratamento

A maioria das hemorragias nasais anteriores para sem ajuda médica dentro de 15 minutos. Sangramentos nasais subsequentes geralmente são mais graves e requerem atenção médica. O tratamento pode incluir a vedação dos vasos sanguíneos que estão sangrando.

Fique calmo.

Sente-se e incline-se para frente.

Aperte as partes moles do seu nariz. Mantenha o nariz apertado por pelo menos cinco minutos sem liberar a pressão.

Depois que o sangramento parar, não mexa no nariz.

Evite fazer esforços, dobrar ou levantar objetos pesados.

Se o sangramento começar de novo, aplique pressão novamente por dez minutos.

Intervenção médica

No caso de um sangramento nasal anterior, o médico colocará uma compressa com um medicamento. Este medicamento encolhe os vasos sanguíneos e alivia a dor.

A pressão será aplicada mantendo as narinas juntas. O médico pode tapar as narinas com gaze. Nos casos mais graves, o médico pode cauterizar (selar) o vaso sanguíneo que não coagula sozinho.

Sangramentos nasais subsequentes podem exigir o entupimento da narina ou a inserção de um balão especial para aplicar pressão na área. Se todas as tentativas médicas de controlar o sangramento falharem, a cirurgia será necessária.

Prevenção

Para reduzir a probabilidade de ter um sangramento nasal: